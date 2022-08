Najdroższy laptop Huawei wreszcie w Polsce. Znakomity prezent dla kupujących!

Huawei ma do dyspozycji całą gamę laptopów z serii MateBook, które różnią się od siebie możliwościami, przeznaczeniem oraz ceną. Producent, obok tańszych i średniopółkowych propozycji, ma też coś dla prawdziwie wymagających użytkowników. Taki jest właśnie MateBook X Pro – to najpotężniejszy laptop producenta.

Huawei MateBook X Pro 2022 z topową specyfikacją

Urządzenie zostało wyposażone w ekran LTPS Real Colour FullView o przekątnej 14,2 cala, pracujący w rozdzielczości 3120 x 2080 (proporcje 3:2, 264 ppi) z częstotliwością odświeżania ekranu 90 Hz. Panel wspiera dwie palet barw – P3 i sRGB, jest w stanie wyświetlić 1,07 miliarda kolorów, zapewnia kontrast statyczny 1500:1 i oferuje szczytową jasność na poziomie 500 nitów. Wyświetlacz pokrywa 92,5% panelu przedniego – za sprawą cienkich ramek.

Do sprzedaży trafią dwie wersje – które różnią się od siebie w aspekcie ekranu. Model z wykończeniem magnezowym ma mieć wyświetlacz pokryty dodatkową kontrolowaną magnetycznie warstwą Nano Optical AR, która redukuje odbicia światła o 60% – jest to pierwszy na świecie laptop z certyfikatem TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0.

Huawei MateBook X Pro 2022 w wersji z aluminiowym wykończeniem, ma z kolei sprzętową eliminację światła niebieskiego. Te dwa warianty różnią się także od siebie pod względem wagi – model z obudową wykonaną ze stopów magnezu waży zaledwie 1,26 kg, zaś aluminiowa wersja – 1,38 kg.

Sercem laptopa jest najnowszy procesor Intel Core i7-1260P o maksymalnym TDP = 30 W wyposażony w aż 12 rdzeni (4 wydajnościowe, 8 energooszczędnych) i 16 wątków. Oczywiście jest też zintegrowana grafika Intel Iris Xe, a układ jest wspierany przez 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 o taktowaniu 5200 MHz w konfiguracji dwukanałowej. Dysk to w zależności od wybranej wersji SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB. Całość jest chłodzona systemem Huawei Shark Fin Fan.

Huawei MateBook X Pro 2022 ma wbudowaną kamerę HD na górnej ramce ekranu, najpotrzebniejszy zestaw złącz – 2x USB-C 3.2 gen 1 oraz 2x Thunderbolt 4 i audio jack 3,5 mm. Laptop zasila ogniwo o pojemności 60 Wh z ładowaniem o mocy 90 W.

Oferta przedsprzedażowa – jak wyglądają ceny?

Od 9 do 28 sierpnia 2022, MateBook X Pro dostępny jest w ofercie przedsprzedażowej z tabletem Huawei MatePad 11 (w zestawie z klawiaturą i rysikiem) za symboliczną złotówkę – o wartości 2199 złotych, co jest naprawdę fajną opcją! Promocja będzie dostępna w Huawei Experience Store, na stronie Huawei.pl, w sieci komórkowej Plus, a także w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Komputronik.

A jak wyglądają ceny laptopa Huawei MateBook X Pro 2022? Urządzenie w najbardziej wypasionej wersji z magnezową obudową i dyskiem 1 TB kosztuje 9999 złotych. Wersja o aluminiowym wykończeniu z dyskiem 512 GB to koszt 8499 złotych, zaś z 1 TB pamięci wewnętrznej – 8999 złotych.