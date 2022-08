Znamy polską cenę Sennheiser MOMENTUM 4 – bezprzewodowych słuchawek z imponującym czasem pracy

Największą zmorą słuchawek bezprzewodowych jest bez wątpienia rozładowujący się akumulator. Jednak jeśli zdecydujemy się na słuchawki Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless to możemy o zapomnieć o ładowaniu na znacznie dłużej niż w przypadku innych, dostępnych na rynku modeli słuchawek bezprzewodowych. To jednak nie jedyny plus nowych słuchawek Sennheisera.

Reklama

MOMENTUM 4 Wireless – co oferują?

Zdecydowanie jednym z najważniejszych parametrów w przypadku bezprzewodowych słuchawek jest czas ich pracy. W tym najnowsza generacja słuchawek od Sennheiser wydaje się nie mieć w tym sobie równych. To wszystko dzięki wyjątkowej żywotności baterii, która wynosi aż do 60 godzin pracy. Urządzenie ma możliwość szybkiego ładowania, które może zapewnić użytkownikom nawet do sześciu godzin słuchania w zaledwie 10 minut ładowania. MOMENTUM 4 Wireless wydają się więc stworzone do bardzo długiego słuchania oraz dalekich podróży.

Dzięki zastosowaniu 42-milimetrowego przetwornika słuchawki mają zapewnić użytkownikowi doskonałą dynamikę i jakość odtwarzanego dźwięku. Producent postarał się o implementację w urządzeniu adaptacyjnej redukcji szumów nowej generacji, dzięki której podczas słuchania muzyki żaden dźwięk z otoczenia nie powinien rozpraszać użytkownika.

Sennheiser MOMENTUM 4 (źródło: zdj. producenta)

Wygląd i funkcje

MOMENTUM 4 Wireless zdecydowanie różnią się wyglądem od poprzedniej generacji słuchawek od Sennheisera. Jak podkreśla producent, w słuchawkach została zastosowana całkowicie nowa, opływowa konstrukcja. Zapewnia ona również użytkownikowi możliwość złożenia urządzenia „na płasko”. Dzięki temu słuchawki można łatwo zmieścić do torby lub plecaka. Do produktu będzie również dołączone specjalne etui. Słuchawki będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.

Sennheiser MOMENTUM 4 (źródło: zdj. producenta) Sennheiser MOMENTUM 4 (źródło: zdj. producenta) Sennheiser MOMENTUM 4 w dwóch wersjach kolorystycznych

Urządzenie jest też wyposażone w kilka ciekawych, a zarazem przydatnych w użytkowaniu funkcji. Jedną z nich jest Smart Pause, dzięki któremu po zdjęciu słuchawek odtwarzanie dźwięku jest zatrzymywane i wznawiane dopiero po ponownym założeniu na głowę.

Do tak długiego czasu pracy na baterii na pewno przyczynia się również funkcja automatycznego włączania sprzętu po jego podniesieniu oraz wyłączania, kiedy słuchawki nie są używane. Wbudowany w urządzenie został też tryb transparentny, który pozwoli słyszeć użytkownikowi dźwięki z otoczenia bez zdejmowania słuchawek.

Sennheiser odszedł również od fizycznych przycisków sterujących. Zamiast tego producent zastosował dotykowe panele na nausznikach, za pomocą których w połączeniu z komunikatami głosowymi można sterować słuchawkami.

Słuchawki Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless będą dostępne w Polsce w drugiej połowie sierpnia 2022. Cena sugerowana przez producenta wynosi 1699 złotych.