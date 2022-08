Połączenie Netflixa i HBO Max w CANAL+ Online wychodzi taniej niż opłacanie tych serwisów osobno

CANAL+ zawsze kojarzył mi się ze sportem – głównie z transmisjami meczów piłki nożnej, niedostępnych gdzie indziej. Cóż za czasy nastały, skoro w CANAL+ Online mamy teraz specjalną ofertę nie dla kibiców, a dla kinomanów.

CANAL+ Online zorientowane na miłośników seriali

Ponieważ CANAL+ od dawna nie jest wyłącznym licencjobiorcą transmisji kluczowych europejskich rozgrywek piłkarskich, obserwujemy aktualnie swego rodzaju transformację tej platformy. Bardzo dobrze widać to na przykładzie CANAL+ Online, które dostępne jest z poziomu usługi internetowej. Oferta jest obecnie bardzo zróżnicowana. I choć wciąż można płacić za pakiet sportowy w bazowej wersji abonamentu, to nie jest on integralną częścią wersji filmowo-serialowej.

Potwierdza to już pierwszy rzut oka na stronę główną platformy. O ile podstawowa wersja subskrypcji CANAL+ Online za 45 złotych miesięcznie ma w opisie „sport” i to na pierwszym miejscu, zaraz za nią mamy skrót do wybrania alternatywnej opcji SERIALE I FILMY za 29 złotych miesięcznie, gdzie sportu już oglądać nie będziemy. W tej opcji zyskujemy dostęp do oryginalnych produkcji CANAL+ dzięki VOD wraz z możliwością oglądania kanałów filmowych.

Tutaj możemy też dokonać wyboru, czy chcemy do tego dokupić pakiet Netflixa. Opcja Standard (Full HD, dwa urządzenia jednocześnie) kosztuje 20 złotych miesięcznie. Z kolei opcja Premium (4K, cztery urządzenia jednocześnie) to koszt dodatkowych 37 złotych miesięcznie.

Bardzo tanie HBO Max

Jeśli interesuje nas oferta HBO Max, to w CANAL+ Online mamy bardzo atrakcyjną ofertę łączoną. Dostęp do produkcji HBO możemy mieć już za 10 złotych miesięcznie. W porównaniu ze standardową opłatą w wypadku zakupu osobno, mamy do czynienia ze sporą oszczędnością. Zakładając, że nie dokupimy do tego Netflixa, za całość zapłacimy tylko 39 złotych na miesiąc.

Łatwy rachunek mówi nam, że płacąc za CANAL+ Online wraz z HBO Max oraz Netflixem w planie standardowym, zapłacimy 59 złotych miesięcznie. To znacznie taniej niż gdybyśmy chcieli opłacać te usługi osobno (29,99 złotych za HBO Max + 43 złote za Netflix Standard = 72,99 złotych) – a tu dostajemy jeszcze produkcje CANAL+ w pakiecie. Dla miłośników kina i seriali to wręcz złota okazja. Trzeba tylko pamiętać, że podane ceny uwzględniają rabat za zgody marketingowe. Brak zgód na kontakty reklamowe skutkuje podwyższeniem cen o 5 złotych.

W powyższym pakiecie brakuje jeszcze tylko Disney+ i w ogóle można by nie ruszać się z kanapy ;)