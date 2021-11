Klienci przyzwyczaili się do tego, że smartfony z procesorami MediaTeka są znacznie tańsze niż te z platformami mobilnymi Snapdragon. MediaTek Dimensity 9000 może wywindować ich ceny do niespotykanych wcześniej poziomów. Konsumenci powinni jednak zrozumieć tę podwyżkę – w końcu flagowość musi kosztować.

Smartfony z procesorem MediaTek Dimensity 9000 mogą być drogie. Flagowość kosztuje

MediaTek zaprezentował swój najnowszy, flagowy procesor kilkanaście dni temu, ale nieprędko pojawi się on na pokładach smartfonów. Według nieoficjalnych informacji, pierwsze modele z Dimensity 9000 zadebiutują na rynku dopiero na początku 2022 roku, czyli później niż pierwsze urządzenia z platformą mobilną Snapdragon 8 Gen 1 (lub – jak niedawno się dowiedzieliśmy – być może Snapdragon 8Gx Gen 1).

Należy się spodziewać, że pierwsze smartfony z topowym procesorem MediaTek Dimensity 9000 trafią najpierw do sprzedaży w Chinach, a dopiero później na innych rynkach. Ich lista powinna być jednak dość długa, ponieważ mówi się, że najnowszy, flagowy układ MediaTeka zastosują w swoich urządzeniach nie tylko chińscy producenci, ale też Samsung. To nie lada niespodzianka – jesteśmy ogromnie ciekawi, w jakim modelu zastosują go Koreańczycy.

Należy się jednak przygotować na to, że smartfony z procesorem MediaTek Dimensity 9000 nie będą tanie. Właśnie pojawiły się bowiem informacje, że cena tego procesora jest blisko dwukrotnie wyższa niż układu MediaTek Dimensity 1200, który został zastosowany m.in. w modelach OnePlus Nord 2, realme GT Neo i Xiaomi 11T.

Oczywiście tylko od producentów zależy rynkowa cena smartfona, jednak będą mieli oni do wyboru dwie opcje: albo ustalić ją na odpowiednio wyższym poziomie, aby zaoferować bezkompromisową specyfikację, albo oszczędzić na innych elementach, żeby cena pozostała przystępna dla klienta.

MediaTek Dimensity 9000 (źródło: MediaTek)

Co ciekawe, mimo że MediaTek Dimensity 9000 ma być blisko dwukrotnie droższy od Dimensity 1200, to jednocześnie podobno wciąż będzie tańszy od platformy mobilnej Snapdragon 8 Gen 1. A warto tu przypomnieć, że oba układy potencjalnie mogą zapewnić bardzo podobną wydajność.