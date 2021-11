Takie poniedziałki mogłyby być co tydzień! Ruszają promocje na Cyber Monday 2021 w grupie x-kom

Cyber Monday w x-kom z pewnością należy do najprzyjemniejszych poniedziałków w roku. Skorzystaj z promocji na elektronikę i sprzęt komputerowy już teraz. To ostatnia prosta przed Mikołajkami i świętami Bożego Narodzenia, więc nie zwlekaj z zakupami i sprawdź, jakie promocje na Cyber Monday 2021 przygotowała grupa x-kom.

Cyber Monday 2021 w grupie x-kom

To już ostatnia prosta, aby ze spokojem w głowie przygotować się na święta i uniknąć stresu zakupowego. Cyber Monday w grupie x-kom wystartował o 07:00 w aplikacji, a na stronie internetowej ruszy o godzinie 09:00. Promocja będzie trwała do godziny 23:59:59 dnia 29 listopada 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Rabaty z okazji Cyber Monday w x-kom

W sklepie x-komie znajdziesz setki produktów w promocyjnych cenach z okazji Cyber Monday 2021. Nowy laptop, słuchawki do biegania, a może tablet graficzny? Przedstawiamy tylko kilka przykładowych urządzeń objętych promocją:

Aby obniżyć ceny produktów, aktywuj w koszyku kod rabatowy: poniedzialek. Oferta obowiązuje do końca 29 listopada 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Skorzystaj z promocji na Cyber Monday 2021 w sklepie x-kom

Rabaty z okazji Cyber Monday w al.to

Nie ma nic piękniejszego niż radość dziecka z prezentu. Podczas Cyber Monday 2021 w al.to kupisz zabawki oraz sprzęty RTV i AGD w promocyjnych cenach. Z pewnością każdy będzie zadowolony.

Oto część sprzętów, które zostały objęte rabatem:

Skorzystaj z promocji na Cyber Monday 2021 w sklepie al.to

Aby obniżyć ceny produktów, aktywuj w koszyku kod rabatowy: poniedzialek. Akcja rabatowa obowiązuje do końca 29 listopada 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Nowa generacja komputerów G4M3R już w x-kom

Podczas prac nad nową generacją G4M3R-ów inżynierowie x-kom skupili się na tym, żeby dostarczyć komputery inne niż wszystkie. W efekcie G4M3R HERO oraz G4M3R ELITE oferują wydajność i autorskie rozwiązania, których nie zagwarantuje żadna samodzielnie złożona jednostka. O wysoką kulturę pracy gotowych jednostek dba autorski system chłodzenia i customizowana obudowa z przemyślanym ułożeniem kabli, które zapewnia idealną cyrkulację powietrza.

Oto wybrane premierowe modele:

Sprawdź komputery z serii G4M3R w sklepie x-kom

Poznaj najnowsze fotele z serii G4M3R

Wielogodzinne rozgrywki nie służą Twoim plecom? Szukasz niezawodnego wsparcia, które zapewni Ci komfort i pozwoli skupić się wyłącznie na przeciwniku? W x-kom możesz je mieć na wyciągnięcie ręki. Nie przegap premiery foteli gamingowych z serii G4M3R, dzięki którym nawet długa gra będzie wygodna i zyska nową jakość.

Zobacz dostępne modele:

Sprawdź fotele gamingowe G4M3R w sklepie x-kom

