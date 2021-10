Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro wchodzą do Polski na pełnej. Moc jest w nich wielka (i promocja niezła)

To nie są smartfony do przeglądania Facebooka. Oczywiście świetnie się do tego nadadzą, ale ich specyfikacja aż prosi się, żeby wycisnąć z nich cały potencjał. A ten jest naprawdę ogromny. I użytkownicy z Polski mogą się o tym już przekonać, ponieważ Xiaomi 11T i 11T Pro są od dziś dostępne w sprzedaży w Polsce!

Polska cena Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro. Promocja na start

Cena Xiaomi 11T zaczyna się w Polsce już od 2499 złotych za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Za nieco lepiej wyposażony wariant, bo z 8 GB RAM i 256 GB przestrzenią na system, pliki i aplikacje, polski klient zapłaci natomiast 2699 złotych.

Xiaomi 11T Pro będzie z kolei dostępny w Polsce w aż trzech konfiguracjach. Najtańsza 8 GB/128 GB będzie kosztować 2899 złotych, kolejna – 8 GB/256 GB – 2999 złotych, a topowa z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – 3299 złotych.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Osoby, które kupią nowe smartfony Xiaomi w ciągu 30 dni, począwszy od dziś, otrzymają w prezencie bezpłatną ochronę ekranu (na okres sześciu miesięcy), gwarantującą darmową wymianę wyświetlacza w przypadku jego uszkodzenia.

Ponadto klienci, którzy kupią te smartfony w okresie od 6 do 17 października 2021 roku, dostaną inteligentny odkurzacz Mi Robot Vacuum Essential za darmo. Aktualnie kosztuje on ~650 złotych.

Specyfikacja Xiaomi 11T

Smartfon oferuje 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z częstotliwością 480 Hz. Ponadto zapewnia on ponad miliard barw i kontrast 5000000:1 oraz obsługę HDR10+. Ekran pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus.

We wnętrzu smartfona drzemie procesor MediaTek Dimensity 1200-Ultra 3,0 GHz z modemem 5G, któremu towarzyszy LPDDR4x RAM, flash UFS 3.1 i system rozpraszania ciepła, oparty na komorze parowej. Całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który można naładować z mocą 67 W przez port USB-C (zasilacz 67 W w zestawie; do 100% w 36 minut).

Xiaomi 11T oferuje również jeden aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45) na przodzie i trzy na tyle: 108 Mpix (f/1.75) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 120° + 5 Mpix (f/2.4) obiektyw telemakro. Ponadto na jego pokładzie znajdują się m.in. moduł NFC, wsparcie dla WiFi 6, podwójne głośniki z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), port podczerwieni i dual SIM.

Xiaomi 11T pracuje na systemie Android 11 z MIUI 12.5. Smartfon ma wymiary 164,1×76,9×8,8 mm i waży 203 gramy.

Specyfikacja Xiaomi 11T Pro

Specyfikacja Xiaomi 11T Pro jest bardzo podobna do listy parametrów Xiaomi 11T. Model z dopiskiem „Pro” ma jednak procesor Qualcomm Snapdragon 888, LPDDR5 RAM oraz głośniki z dźwiękiem harman kardon, a do tego nagrywa wideo w 8K i obsługuje ładowanie o mocy 120 W (do 100% w 17 minut; zasilacz w zestawie).

Ponadto Xiaomi 11T Pro ma nieco inne wymiary i wagę – mierzy 164,1×76,9×8,8 mm i waży 204 gramy.