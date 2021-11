Revolut nie przestaje zaskakiwać. Brytyjski fintech nieustannie wprowadza kolejne nowości. Kolejną jest limitowana edycja karty Metal, która została pokryta prawdziwym, 24-karatowym złotem. Trzeba jednak za nią niemało zapłacić, a na dodatek, gdy już wejdzie się w jej posiadanie, obchodzić bardzo ostrożnie.

Karty w Revolut

Klienci Revolut mają do wyboru mnóstwo różnych kart, w zależności od tego, który plan wybiorą. Wszyscy użytkownicy podstawowego oraz Plus otrzymują taką samą, gradientową, natomiast w Metal i Premium mogą wybrać spośród kilku wersji kolorystycznych.

Na dodatek od niedawna użytkownicy planów Metal, Premium i Plus mogą dodatkowo spersonalizować swoje karty, nanosząc na nie zaprojektowany przez siebie wzór – może on zawierać tekst, obrazki emotikony lub/i narysowane samodzielnie rysunki. Usługa jest jednak dodatkowo płatna – jej koszt to 13,99 złotych.

Limitowana nowość w Revolut – karta pokryta prawdziwym złotem

Jednocześnie brytyjski fintech regularnie wprowadza limitowane karty do swojej oferty – na przykład w czerwcu każdego roku klienci mogą zamówić tęczowe, jako że jest to Miesiąc Dumy, czyli doroczne święto LGBT+.

Teraz w ofercie pojawiła się natomiast prawdziwie ekskluzywna karta, bo pozłacana prawdziwym, 24-karatowym złotem karta Metal. Co ważne, mogą ją zamówić użytkownicy każdego planu, w tym bezpłatnego Standard.

Jak jednak widać na załączonym powyżej obrazku, pozłacana karta Metal nie należy do najtańszych – klient, który się na nią zdecyduje, musi zapłacić za nią aż 282,99 złotych. Ponadto Revolut zaznacza, że może obowiązywać dodatkowa opłata za dostawę.

Revolut informuje, że karta jest wycinana z arkusza hartowanej stali, a następnie jest poddawana procesowi platerowania prawdziwym, 24-karatowym złotem. Trzeba się jednak z nią obchodzić ostrożnie, ponieważ 24-karatowe złoto jest miękkie i łatwo je uszkodzić (na przykład kluczami w kieszeni) – właśnie dlatego nie używa się go do wyrobu biżuterii.

Revolut informuje również, że jest to edycja limitowana, dlatego lepiej nie zwlekać z jej zamówieniem, ponieważ z pewnością znajdzie się wiele osób, które zapłacą prawie 300 złotych za tak ekskluzywną kartę (która rysuje się jak AirTag Apple).