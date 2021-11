Nie do wiary – smartfony Samsunga będą miały na pokładzie flagowy procesor MediaTeka

Samsung niewątpliwie jest jednym z najbardziej znanych producentów smartfonów na rynku. Ponadto koreański gigant technologiczny produkuje własne procesory z serii Exynos, które napędzają zarówno jego budżetowe, jak i flagowe modele. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku do urządzeń tej marki trafią aż trzy flagowe procesory, w tym topowy MediaTek Dimensity 9000.

Reklama

Flagowy MediaTek Dimensity 9000 trafi do smartfonów Samsunga

Samsung wykorzystuje w swoich urządzeniach zarówno procesory Qualcomm Snapdragon, jak i Exynos oraz MediaTek. Te ostatnie do tej pory trafiały jednak wyłącznie do modeli z niższej i średniej półki. Do flagowców nigdy, ponieważ te – w zależności od kraju – miały na pokładzie albo topowego Snapdragona, albo Exynosa.

Źródło: MediaTek

Jak się jednak okazuje, w przypadku nadchodzących smartfonów może być nieco inaczej, bowiem zaufany informator, posługujący się pseudonimem Ice Universe, donosi, że wśród producentów, którzy wyposażą swoje urządzenia we flagowy układ MediaTek Dimensity 9000, znajdzie się m.in. Samsung, a oprócz tego też vivo, realme, Xiaomi, OPPO, Motorola i OnePlus.

Reklama

Jest to spore zaskoczenie, ponieważ dotychczas Koreańczycy nie implementowali w swoich smartfonach topowych procesorów MediaTeka. Niestety, na tę chwilę nie wiadomo, do którego modelu (modeli?) trafi flagowy Dimensity 9000. W teorii, mając na uwadze specyfikację i wydajność tego układu, powinno to być urządzenie z serii Galaxy S, ale dopiero czas pokaże.

MediaTek będzie pierwszym producentem, korzystającym z pamięci LPDDR5X Microna

Micron oraz MediaTek ściśle ze sobą współpracują, a pierwsze efekty ich wspólnej pracy zobaczymy już w nadchodzących tygodniach, bowiem flagowy procesor tajwańskiego producenta – MediaTek Dimensity 9000 będzie jednym z pierwszych układów wspierających kości DRAM nowej wersji.

Jednocześnie moduły LPDDR5X Microna jako pierwsze trafią do smartfonów z tym procesorem, dzięki czemu flagowe smartfony wyposażone w ten duet będą naprawdę wydajne. Pamięci LPDDR5X są o 33% szybsze od podstawowych LPDDR5 – cechują się transferami na poziomie 8533 MT/s (podczas gdy w przypadku LPDDR5 było to 6400 MT/s).

W codziennym użytkowaniu raczej nie będziemy w stanie zauważyć różnicy, niemniej jednak to najpewniej moduły LPDDR5X wspierały procesor Dimensity 9000, który w teście syntetycznym AnTuTu uzyskał ponad milion punktów.