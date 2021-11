Spodziewaj się paczki także w sobotę! Poczta Polska popracuje dłużej przed świętami

W okresie przedświątecznym, Poczta Polska obsługuje nawet do 70% więcej przesyłek niż zwykle. Dlatego też, odpowiadając na potrzeby klientów, spółka doręczy teraz paczki także w soboty. A przynajmniej tak planuje – tylko przed świętami.

Poczta Polska tonie w paczkach

Zakupy przedświąteczne, promocje z okazji Black Friday – to wszystko zwiększa liczbę przesyłek, jakie Poczta Polska dziennie obsługuje. Dlatego też zarząd spółki postanowił, że od 27 listopada, ta będzie dostarczać przesyłki również w soboty.

Jest to fantastyczny ruch, z prostego względu. Jeśli firma tego nie zrobi, klienci z pewnością skierują się w objęcia inPostu, niesamowicie efektywnej usługi pocztowej, oferującej także paczkomaty.

Coraz więcej Polaków decyduje się na zakupy w sklepach internetowych, ponieważ jest to rozwiązanie wygodne i, co szczególnie ważne w czasach pandemii, bezpieczne. Jesteśmy przygotowani do obsługi rosnącej z tygodnia na tydzień liczby paczek i dostarczania klientom radości w postaci prezentów świątecznych – albo pod wskazany adres przez kuriera, albo do jednego z ponad 17 tys. punktów odbioru. W okresie przedświątecznym nasi kurierzy będą doręczać przesyłki Pocztex i paczki także w soboty, 27 listopada otrzymają je mieszkańcy kilkunastu miast z siedmiu województw. Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej

Lista miejscowości, w jakich Poczta Polska już wczoraj doręczyła mnóstwo paczek. Na szczęście, nie jest ona ostateczna.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Poczty Polskiej, dość spora już lista miejscowości objętych sobotnimi doręczeniami, będzie rozszerzana. Firma podkreśla jednak, że najlepiej świąteczne zakupy zrobić teraz, by uniknąć niepotrzebnych opóźnień w dostawach przesyłek.

Więcej paczek, to więcej rąk do pracy

Mając na celu usprawnienie obsługi paczek w grudniu, Poczta Polska prowadzi też sezonową rekrutację pracowników. Potrzebni są kierowcy oraz personel do sortowni. Zarząd nie informuje jednak w komunikacie o planowanym wynagrodzeniu dla poszukiwanych pracowników, co rodzi jednak pewne obawy.

Warto też zaznaczyć, że coraz większą popularnością cieszy się możliwość przekierowania paczki do punktu odbioru. Poczta Polska udostępnia aż 17 tysięcy takich placówek (sklepy sieci Żabka, kioski i saloniki prasowe Ruch, stacje PKN Orlen). Wszystko po to, by klient miał jak największą wygodę w odebraniu swojej przesyłki.