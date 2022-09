Zanuć piosenkę, a Deezer ją dla Ciebie odnajdzie

Zdarzyło Wam się, że mieliście w głowie jakąś piosenkę, ale nie mogliście sobie przypomnieć jej tytułu? Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie miał nigdy w życiu takiej sytuacji. Na szczęście serwis strumieniujący muzykę Deezer pozwoli teraz na odnalezienie utworu bazując na tym, co mu zanucimy.

Reklama

Deezer zyskał właśnie przydatną funkcję

Prawdopodobnie każdego dnia roku tysiące, albo i miliony, ludzi nie mogą przypomnieć sobie tytułu piosenki, która ciągle siedzi im w głowie. Sam niejednokrotnie miałem okazję znaleźć się w tej niezwykle niekomfortowej sytuacji.

W sieci znajdziemy jednak wiele narzędzi, które służą do rozwiązania tego problemu. Deezer, czyli znany serwis strumieniujący muzykę, wprowadził właśnie podobną funkcję do swojej aplikacji. Kryje się ona pod nazwą SongCatcher i pomoże nam odnaleźć utwór bazując na tym co zanucimy, zaśpiewamy lub zagwiżdżemy do mikrofonu.

Jak to działa?

Żeby skorzystać z nowego narzędzia wystarczy, że uruchomimy aplikację mobilną Deezer na swoim smartfonie i przejdziemy do zakładki „Search”, a następnie tapniemy w przycisk „What’s this song?”. Aplikacja przeniesie nas do okna, w którym zostajemy poproszeni o puszczenie interesującej nas piosenki do mikrofonu. Jeśli zatem w programie telewizyjnym pojawił się utwór, który Was zainteresował, a nie znacie jego tytułu, to ta opcja Wam z tym pomoże. Ta funkcja była już jednak w apce od dawna.

Możemy również kliknąć w przycisk, który przeniesie nas do okna śpiewania i nucenia. Tam zamiast puścić gotowy utwór, musimy piosenkę zaśpiewać lub zanucić, a na podstawie tego Deezer wyszuka interesującą nas pozycję. Cały proces wyszukiwania trwa około kilka sekund i jeśli po ich upływie narzędzie nie da rady wyszukać żadnego pasującego utworu, to poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem.

Jeśli jednak nowa funkcja Deezera poradzi sobie z zadaniem i odnajdzie utwór, który brzmi podobnie do zanuconego lub zaśpiewanego przez nas, to wyskoczy nam on i będziemy mieli od razu możliwość odtworzenia go.

Sprawdzam, czy Deezer sobie poradzi

Spróbowałem działania SongCatchera i niestety muszę przyznać, że nie otrzymałem najlepszych wyników. Gdy zanuciłem do aplikacji piosenkę „Don’t Stop Me Now” od Queen, to narzędzie niestety nie poradziło sobie z jej odnalezieniem. Spróbowałem jeszcze kilka razy i niestety Deezer nie podołał mojemu nuceniu.

Inaczej było jednak gdy zamiast tego zaśpiewałem piosenkę moim połamanym angielskim do mikrofonu. Aplikacja poradziła sobie od razu, za pierwszym razem. Podobnie zadziałała przy puszczeniu utworu przez słuchawki i przyłożeniu do nich mikrofonu – narzędzie działa.

To nie pierwsza taka funkcja

Warto wspomnieć, że narzędzie SongCatcher było już obecne w aplikacji od lat, ale dotychczas działało jedynie tak jak Shazam – musieliśmy puścić faktyczny utwór do mikrofonu, aby aplikacja go odnalazła. Teraz jednak apka została poszerzona o dodatkową funkcję, która nie jest już tak powszechna.

Deezer to nie jedyna aplikacja, z poziomu której odnajdziemy piosenkę nucąc ją do mikrofonu. Podobne narzędzie oferuje bowiem wyszukiwarka Google, która również pomoże nam odnaleźć tytuł utworu siedzącego nam w głowie, na podstawie zanucenia go.