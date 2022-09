Moje ING wprowadza funkcję geolokalizacji. Zaprowadzi nas do zaparkowanego auta

Moje ING, czyli aplikacja bankowa Banku Śląskiego, otrzymało nowe udogodnienie dla osób często korzystających z komunikacji miejskiej lub płacących za parkingi. Opiera się ono na geolokalizacji.

Płacenie za bilety komunikacji miejskiej w aplikacji bankowej

Są różne sposoby na zakup biletu komunikacji miejskiej. Jeśli lubimy korzystać z nowoczesnej formy, mamy zatrzęsienie aplikacji, które nam to umożliwią – od mPay, przez SkyCash i moBILET, aż po JakDojadę. I to wciąż nie wszystkie, bo podobne możliwości mają też aplikacje poszczególnych banków, takich jak Bank Millennium czy PKO BP.

W sierpniu tego roku taka możliwość otworzyła się także przed klientami ING Banku Śląskiego. Aplikacja Moje ING umożliwia nie tylko zapłacenie za bilet komunikacji miejskiej, ale także opłacenie biletu w strefie płatnego parkowania. Funkcja działa w ponad 100 miastach w Polsce, a płatność realizowana jest bezpośrednio z konta w ING.

Geolokalizacja w Moje ING

Od teraz, aplikacja Moje ING będzie mogła (za pozwoleniem użytkownika) korzystać z lokalizacji urządzenia, by wskazywać klientowi podpowiedzi o parkingach i biletach komunikacyjnych. W ten sposób proces ich zakupu będzie znacznie prostszy – nie będziemy musieli każdorazowo ręcznie wyszukiwać naszego miasta lub aktualnego miejsca pobytu.

Moje ING – usługa geolokalizacji (fot. ING)

Dodatkowo, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystanie sygnału GPS i zapisanie lokalizacji miejsca, w którym zaparkował, w szczegółach biletu zobaczy mapę z zaznaczoną lokalizacją jego samochodu. Po wybraniu „Zaprowadź mnie do samochodu” zostanie przekierowany do Map Google (Android) lub aplikacji Mapy (iOS), dzięki czemu łatwiej znajdzie swój samochód na parkingu.

Nowości zostały wprowadzone w najnowszych wersjach aplikacji Moje ING (4.7.0 na systemie Android, 4.6.0 na iOS).

Co ciekawe, płatności za bilety komunikacyjne i parkingowe w bankowości mobilnej Moje ING oferowane są we współpracy z operatorem aplikacji moBiLET. Oznacza to, że lista miast objętych usługą zakupu biletów pokrywa się z tą udostępnioną przez moBiLET na swojej stronie.