Shazam na iOS będzie dłużej zastanawiał się nad rozpoznawanym utworem

Funkcjonalna aplikacja do rozpoznawania muzyki, Shazam, zyskała nową aktualizację, dzięki której będzie przysłuchiwać się danemu utworowi dłużej niż dotąd.

Shazam zyskuje nową aktualizację

Nie wyobrażam sobie mojego smartfona bez zainstalowanej aplikacji Shazam. To jeden z najbardziej praktycznych programów rozpoznających odtwarzaną gdzieś w tle muzykę – moje spotifajowe listy są mu wdzięczne za dostarczenie dziesiątek dodatkowych utworów do różnorakich playlist.

Odkąd Apple przejęło Shazama w 2018 roku za 400 milionów dolarów, program doczekał się kilku przydatnych zmian. Na szczęście deweloperzy z Cupertino nie dokonywali żadnego przewrotu w działaniu aplikacji – jest ona równie przydatna użytkownikom iOS, jak i Androida.

Teraz Shazam jest aktualizowany do wersji 15.0 na iOS i – jak wyjaśnia opis zmian – aplikacja da sobie więcej czasu na przeanalizowanie utworu, który jest szczególnie trudny do rozpoznania. Jak wspomniano, wiąże się to też z tym, że apka ma do przeskanowania znacznie więcej piosenek. Ponadto, program dzięki temu będzie miał dłuższy kontakt z linią melodyczną, co powinno pomóc w dokładniejszym wyszukiwaniu na podstawie większej ilości zebranych danych.

Aktualizację można już pobierać. Nowa wersja jest kompatybilna z wszystkimi iPhone’ami działającymi na systemie iOS 13.0 lub nowszym oraz z iPadami z iPadOS 13.0 lub nowszym. Zapewne podobny upgrade czeka także Shazama w wersji na system Android.