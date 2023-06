Znamy datę polskiej premiery serii OPPO Reno 10!

Seria OPPO Reno 10 zadebiutowała w Chinach 24 maja 2023 roku i już dzień później otrzymaliśmy informację, że smartfony z tej linii będą dostępne również w Polsce. Dziś dowiedzieliśmy się, kiedy producent wprowadzi je do kraju nad Wisłą. Jakich urządzeń możemy się spodziewać?

Kiedy polska premiera serii OPPO Reno 10?

Zapowiedź wprowadzenia do Polski smartfonów z rodziny Reno 10 było dla nas miłą wiadomością, ponieważ z serii Reno 8 w kraju nad Wisłą był dostępny wyłącznie Reno 8T, a linia Reno 9 nigdy nie wyszła poza Chiny. W związku z tym po premierze urządzeń z serii Reno 10 nie mieliśmy pewności, czy Chińczycy zdecydują się sprzedawać je w Polsce. Szybko jednak dowiedzieliśmy się, że tak.

Polski oddział producenta oficjalnie zapowiedział, że smartfony z rodziny Reno 10 zadebiutują w Polsce 18 lipca 2023 roku. Konferencja, poświęcona tym urządzeniom, rozpocznie się o godzinie 19:00, zatem wieczorem poznamy wszystkie szczegóły na temat dostępności nowych Reniaków w kraju nad Wisłą. Jakich modeli możemy się spodziewać?

Które smartfony z rodziny OPPO Reno 10 będą dostępne w Polsce?

24 maja 2023 roku w Chinach zadebiutowały trzy modele: Reno 10, Reno 10 Pro i Reno 10 Pro+. Opierając się na nieoficjalnych doniesieniach, nie spodziewamy się, żeby wszystkie trzy trafiły do sprzedaży poza ojczyzną marki. Które jednak będą dostępne w Polsce? Aż chce się tu powiedzieć, że to skomplikowane.

Otóż na początku czerwca 2023 roku pojawiły się informacje, które wskazują, że dostępny globalnie OPPO Reno 10 Pro będzie niejako połączeniem sprzedawanego w Chinach Reno 10 i Reno 10 Pro. Jego specyfikacja ma obejmować:

6,7-calowy, obustronnie zakrzywiony ekran AMOLED o rozdzielczości 2412×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i wsparciem dla 1,07 mld kolorów,

procesor Qualcomm Snapdragon 778G z modemem 5G,

12 GB RAM LPDDR4X + 12 GB „wirtualnego” RAM,

256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej,

aparat 32 Mpix (f/2.4) na przodzie,

zestaw aparatów 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix (f/2.0) z obiektywem ultraszerokokątnym + 32 Mpix (f/2.2) teleobiektyw na tyle,

głośniki stereo,

Bluetooth 5.2, WiFi 6,

dual SIM (2x nano SIM),

akumulator o pojemności 4600 mAh ze wsparciem dla ładowania przez USB-C o mocy 80 W (zasilacz w zestawie),

system operacyjny Android 13 z ColorOS 13,

IP54.

Globalna wersja OPPO Reno 10 Pro 5G (źródło: Sudhanshu Ambhore)

Na zaproszeniu na polską premierę OPPO używa jednak określenia „OPPO Reno10 Series 5G”, co oznacza, że w Polsce zadebiutuje więcej niż jeden smartfon. Jaki będzie ten drugi? Tutaj można zasugerować się indyjską stroną z zapowiedzią premiery „OPPO Reno10 Series 5G” w Indiach. Umieszczono na niej grafikę, którą widzicie na samej górze niniejszego artykułu – widnieje na niej globalna wersja Reno 10 Pro, o której przeczytaliście powyżej oraz jeszcze jeden smartfon.

Wygląda on jak dostępny w Chinach OPPO Reno 10 Pro+. Gdy otworzymy wspomnianą grafikę w nowej karcie, w jej linku znajduje się „reno10proplus”, co oznacza, że w Indiach zadebiutuje też właśnie ten model. A jako że polski oddział OPPO zapowiedział premierę więcej niż jednego smartfona, to można spodziewać się też Reno 10 Pro+.

Reno 10 Pro+ (źródło: OPPO)

Podczas gdy Reno 10 Pro będzie średniakiem klasy premium, Reno 10 Pro+ można określić mianem sub-flagowca, ponieważ jego specyfikacja jest prawdziwie wysokopółkowa. Obejmuje ona między innymi:

6,74-calowy, obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1240 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 240 Hz oraz jasnością szczytową na poziomie 1400 nitów,

procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 z modemem 5G,

16 GB RAM LPDDR5 (choć niewykluczone, że globalny wariant otrzyma mniej RAM – 12 GB),

256/512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1 (globalnie prawdopodobnie będzie jednak sprzedawana tylko jedna wersja),

aparat 32 Mpix (f/2.4) z matrycą IMX709 na przodzie,

zestaw trzech aparatów na tyle: 50 Mpix (f/1.8) z sensorem IMX890 i optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix (f/2.2) z IMX355 i obiektywem ultraszerokokątnym + 64 Mpix (f/2.5) teleobiektyw z 3x zoomem optycznym i 120x zoomem cyfrowym,

akumulator o pojemności 4700 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego przez USB-C o mocy 100 W.

Wciąż nie mamy jednak pewności, że OPPO planuje sprzedawać poza Chinami chińską wersję Reno 10 Pro+. Niewykluczone, że wprowadzi jakieś zmiany, dlatego mimo wszystko stawiamy tutaj ołówkiem niewielki znak zapytania.