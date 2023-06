Które smartfony kupują Polacy? Te marki rządzą w Polsce

Wielu producentów niejednokrotnie podkreślało, że Polska to ważny dla nich rynek i sukces na nim implikuje powodzenie w innych krajach w naszym regionie. Smartfony których marek najchętniej jednak kupują Polacy?

Sprzedaż smartfonów to tajemnica

Prawda jest taka, że dość rzadko dowiadujemy się, którzy producenci sprzedają najwięcej smartfonów. Najczęściej renomowane agencje monitorujące segment urządzeń mobilnych (takie jak IDC czy Counterpoint Research) informują, ile różne marki dostarczyły na rynek najwięcej sztuk swoich sprzętów – a to nie zawsze przekłada się na faktyczną sprzedaż.

Bo choć producenci dostosowują dostawy do popytu, to niejednokrotnie zdarza się, że ich smartfony miesiącami leżą niesprzedane w magazynach. Do tego, jako że wiele marek chwali się wolumenem dostaw (na przykład Xiaomi robi to regularnie), nie można wykluczyć, że celowo dostarczają więcej sztuk niż faktycznie planują sprzedać, żeby sprawić wrażenie dużego popytu na ich urządzenia. Brzmi to jak teoria spiskowa, ale czasami naprawdę można odnieść takie wrażenie.

Dane dotyczące rzeczywistej sprzedaży smartfonów są ściśle tajne przez poufne i na dodatek nie są udostępniane bezpłatnie jak raporty na temat dostaw. Raz na jakiś czas takie informacje przedostają się jednak do opinii publicznej. Tak właśnie jest w tym przypadku.

Smartfony tych marek Polacy kupują najczęściej

Nie powinno być dla nikogo niespodzianką, że w Polsce najwięcej smartfonów sprzedaje Samsung. Producent z Korei Południowej ma już blisko 40% udziałów w sprzedaży w kraju nad Wisłą. Na drugim miejscu pod tym względem zajmuje Xiaomi, które jednak ma o połowę mniejsze udziały, czyli ~20%. Podium zamyka Apple.

Zaraz za TOP 3 lokuje się Motorola, która – jak podał Rami Khalife, Senior PR & Marketing Specialist – miała 13,1% udziałów w sprzedaży w maju 2023 roku. Oznacza to, że Polacy coraz częściej kupują Motki, ponieważ w grudniu 2022 i styczniu 2023 roku udziały Motoroli wynosiły 10%. Sumarycznie tylko czterech ww. producentów sprzedaje w Polsce blisko 90% wszystkich smartfonów.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Na razie TOP 4 pod względem wielkości sprzedaży wydaje się niezagrożone, ale warto pamiętać, że o polskiego klienta walczą również inne marki z dużym potencjałem, a w ostatnim czasie ciągle ich przybywa – mowa tu o HONORZE i TECNO oraz Infinixie. Ponadto niedawno ZTE postanowiło zainwestować w dystrybucję i marketing w Polsce, co może przynieść marce wymierne korzyści. Jedynie vivo sobie odpuściło Polskę.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że jeśli chodzi o wartość ogólnej sprzedaży, to największy udział w niej mają Samsung i Apple. Patrząc na ceny ich urządzeń, nie powinno to być zaskoczeniem. Według wyliczeń, tylko tych dwóch producentów odpowiada za ~70% wartości wszystkich sprzedawanych w Polsce smartfonów.