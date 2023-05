OPPO zaprezentowało serię Reno 10. Nowy wygląd, niezbyt nowe podzespoły

OPPO w tym roku zalicza niespotykane spowolnienie. W 2022 widzieliśmy trzy nowe generacje urządzeń z serii Reno, a tymczasem dopiero dziś poznaliśmy nowe modele, które będą reprezentować 10. generację.

Seria OPPO Reno 10 – jeden do przodu, reszta w miejscu

W nowo zaprezentowanej serii producent postanowił nie kombinować przesadnie z urodą poszczególnych urządzeń. Każdy z modeli otrzymał zakrzywione dłuższe krawędzie przy ekranie oraz na pleckach urządzenia. OPPO od czasów poprzedniej generacji nie eksperymentuje z odmienną urodą „renówek”, więc zarówno wariant podstawowy, jak i Pro oraz Pro+ otrzymały wyspę aparatów w kształcie pigułki z trzema obiektywami i doświetlającą diodą LED. Jedyną widoczną różnicą na pierwszy rzut oka to obecność napisu „64MP AI Camera” w modelu Reno 10 – w pozostałych wersjach w tym miejscu widnieje tekst „Powered by MariSilicon„.

Reno 10 Pro+ (Źródło: OPPO)

Reno 10 oraz wersja Pro różnią się też wariantami kolorystycznymi. Oferowane są one bowiem w obudowach w kolorze czarnym, złotym i błękitnym. Reno 10 Pro+ zastępuje niebieską kolorystykę fioletową. Co się tyczy specyfikacji technicznej, tę najwygodniej jest zaprezentować w formie tabeli:

Model OPPO OPPO Reno 10 OPPO Reno 10 Pro OPPO Reno 10+ Układ mobilny Snapdragon 778G Dimensity 8200 Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8, 12 GB LPDDR4x (LPDDR5 tylko w wersji 12+512 GB) 16 GB, LPDDR5 16 GB, LPDDR5 Pamięć wew. 256, 512 GB UFS 2.2 (UFS 3.1 tylko w wersji 12 + 512 GB) 256, 512 GB UFS 3.1 256, 512 GB, UFS 3.1 Ekran 6,7″ AMOLED 6,74″ AMOLED 6,74″ AMOLED Rozdzielczość Full HD+ (2412×1080 pikseli) 1.5K (2772×1240 pikseli) 1.5K (2772×1240 pikseli) Częstotliwość odświeżania 120 Hz (próbkowanie dotyku 240 Hz) 120 Hz (próbkowanie dotyku 240 Hz) 120 Hz (próbkowanie dotyku 240 Hz) Jasność maksymalna 950 nitów 1400 nitów 1400 nitów Aparat główny 64 Mpix, sensor OV64B, przysłona f/1.7 50 Mpix, IMX890, f/1.8, OIS 50 Mpix, IMX890, f/1.8, OIS Aparat ultraszerokokątny 8 Mpix, IMX355, f/2.2 8 Mpix, IMX355, f/2.2 8 Mpix, IMX355, f/2.2 Aparat tele 32 Mpix, IMX709, 2x optyczny zoom, f/2.2 32 Mpix, IMX709, 2x optyczny zoom, f/2.0 64 Mpix, OV64B, 3x optyczny zoom, 120x cyfrowy zoom, f/2.5 Aparat z przodu 32 Mpix, IMX 709, f/2.4 32 Mpix, IMX709, f/2.4 32 Mpix, IMX709, f/2.4 Pojemność akumulatora 4600 mAh 4600 mAh 4700 mAh Maksymalna moc ładowania 80 W 100 W SuperVOOC 100 W SuperVOOC 5G/NFC Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Bluetooth 5.2 5.2 5.2 Wi-Fi 802.11ac 802.11ac 802.11ac Gniadzo minijack/ microSD Nie/Nie Nie/Nie Nie/Nie Wymiary 162,4×74,2×7,58 mm 163x74x7,68 mm 162,9x74x8,28 mm Waga 180 gramów 186 gramów 194 gramy (Opracowanie: Bartosz Kaja / Tabletowo.pl)

Skąd zatem ta wspominka na początku o staniu w miejscu? Chodzi o zastosowane układy mobilne. Wystarczy zerknąć na listopadową premierę serii Reno 9, aby zobaczyć, że wyłącznie środkowy wariant zaliczył awans i zamiast chipsetu Dimensity 8100-MAX otrzymał Dimensity 8200. Reno 10 i Reno 10 Pro+ to wciąż te same układy co roku.

Co zatem uległo zmianie od strony sprzętowej? Pojawiły się teleobiektywy z tyłu i szybsze ładowanie (80 W zamiast 67 W w podstawowym modelu i 100 W zamiast 80 W w edycjach Pro). Czyżby producent złapał zadyszkę i nie miał pomysłu na ciekawą ofertę na średniej półce tylko zmienił zestaw aparatów?

Od lewej: OPPO Reno 10, Reno 10 Pro oraz Reno 10 Pro+ (Źródło: OPPO)

OPPO Enco R2 – nowe słuchawki w ofercie

OPPO uznało również, że premiera nowych modeli w serii Reno 10 to dobra okazja do zaprezentowania nowych bezprzewodowych słuchawek TWS. Same pchełki OPPO Enco R2 oferują podobny design jak ich poprzednicy, jednak etui zostało przeprojektowane i prezentuje się teraz o wiele bardziej prestiżowo. Od strony technicznej słuchawki wyposażono w dynamiczne cewki 13,4 mm oraz ulepszony materiał na membranie.

Ponadto zestaw jest w stanie grać do 6 godzin na jednym ładowaniu. Korzystanie z etui ładującego podbija tę wartość do 25 godzin. Pchełki otrzymały certyfikat odporności na poziomie IP54, nie boją się więc drobnych zachlapań i kurzu.

Enco R2 (Źródło: OPPO)

We współczesnych zestawach audio równie ważne jest też to, co siedzi w oprogramowaniu. Niezależny moduł przetwarzania dźwięku Hi-Fi poprawia jakość dźwięku na wielu płaszczyznach i zapewnia świetne doznania audio z realistycznymi, przestrzennymi efektami dźwiękowymi. Za redukcję szumów podczas dzwonienia w niesprzyjającym rozmowom hałasie odpowiada algorytm DNN (Deep Neural Network). Dzięki funkcji Dual Connection zestaw nie wymaga od użytkownika ręcznego przełączania się pomiędzy laptopem a smartfonem, co z pewnością dodaje słuchawkom kilka punktów w kategorii „ergonomia i wygoda”.

Wszystkie nowości zaprezentowane dziś przez OPPO pojawią się w sprzedaży w Chinach 1 czerwca 2023 roku. Ceny poszczególnych urządzeń w różnych wariantach znajdziecie poniżej: