ZTE wprowadza do Polski dwa smartfony. Teraz kupisz je taniej i dostaniesz zegarek

Choć Polacy kupują przede wszystkim smartfony Samsunga, Xiaomi, Apple i Motoroli, to nie tylko ww. producenci sprzedają swoje urządzenia w Polsce. ZTE postanowiło ponownie zawalczyć o serca i zawartość portfeli klientów w kraju nad Wisłą. Dziś producent ogłosił wprowadzenie do sprzedaży dwóch modeli oraz atrakcyjną promocję, związaną z nimi.

Dwa nowe smartfony ZTE w Polsce. Co oferują?

Od dziś klienci w Polsce mogą kupić modele ZTE Blade A72s i ZTE Blade V40 Design (który zdaje się być przebrandowanym ZTE Axon 40 Lite). Ten pierwszy oferuje wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 6,745 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewowodowego (przez port microUSB 2.0, sic!) o mocy 22,5 oraz 3 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2.

ZTE Blade A72s (źródło: ZTE)

Ponadto ZTE Blade A72s ma ośmiordzeniowy procesor UNISOC T606, trzy aparaty na tyle: 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 5 Mpix na przodzie oraz czytnik linii papilarnych, slot na kartę microSD i dwa sloty na karty SIM w formacie nano. Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 12 i ma wymiary 168×77,5×8,6 mm. Co ważne: model ten nie oferuje modułu NFC i nie obsługuje 5G.

ZTE Blade V40 Design wyposażony jest z kolei w 6,6-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 2408×1080 pikseli (~400 ppi) oraz ośmiordzeniowy procesor UNISOC T616, 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2. Smartfon umożliwia uzyskanie 3 GB „dynamicznego RAM-u” (dodatkowa pamięć operacyjna zostanie wydzielona z dostępnej pamięci wbudowanej) i skorzystanie z karty microSD, na którą przewidziano osobny slot, obok dwóch na karty nano SIM.

ZTE Blade V40 Design oferuje również trzy aparaty na tyle: 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i jeden o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2) na przodzie, a także moduł NFC, czytnik linii papilarnych, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma zainstalowany system operacyjny Android 12, a energię do pracy dostarczy mu akumulator o pojemności 4500 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 22,5 W przez… port microUSB 2.0. Całość ma wymiary 163,7x75x7,98 mm i waży 182 gramy.

ZTE Blade V40 Design (źródło: ZTE)

Ile kosztują nowe smartfony ZTE w Polsce?

Regularną cenę ZTE Blade A72s ustalono na 699 złotych, natomiast ZTE Blade V40 Design na 799 złotych. W ramach promocji ten pierwszy można jednak kupić aktualnie za 649 złotych, a drugi za 699 złotych. Co więcej, osoby, które kupią któryś z ww. smartfonów, otrzymają w prezencie smartwatch ZTE Watch Live.

Promocja obowiązuje do 31 lipca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Można z niej skorzystać m.in. w oficjalnym sklepie internetowym zteshop.pl. Smartfony zostaną dostarczone z niego z prezentem za darmo. Ponadto zestawy dostępne są w sklepach Media Expert, Media Markt, Komputronik, NEONET i x-kom.