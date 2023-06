Chińczycy będą grać w polskie symulatory. Nie, to nie żart

Silk Road Games, dystrybutor gier, wprowadzi do Chin gamingowe tytuły z Polski. Co za tym idzie, Chińczycy będą mogli grać w polskie symulatory – nie, to nie jest żart!

Chińczycy zagrają w polskie symulatory

W poniedziałek, 26 czerwca, oficjalnie dowiedzieliśmy się, że Skill Road Games wprowadzi do Chin aż trzy nowe gry. Spółka z grupy PlayWay jest jedynym europejskim dystrybutorem gier na chińskim rynku i wkrótce planuje udostępnić tamtejszym graczom trzy polskie symulatory: Cooking Simulator PC, Ultimate Fishing Simulator PC, a także House Flipper PC.

Tak wygląda Ultimate Fishing Simulator (źródło: Steam)

Co wiemy o całej akcji? Planowo sprzedaż ma ruszyć w drugim kwartale 2023 roku, a to oznacza, że chińscy gracze będą mogli zagrać w polskie symulatory w najbliższych tygodniach. Przypomnijmy, że jest to rynek liczący aż 660 mln osób, co oznacza sporą szansę zarówno dla dystrybutora, jakim jest Silk Road Games, jak i dla producentów (kolejno: Big Cheese Studio, Ultimate Games i Frozen District).

Chiny to nowy kierunek dla symulatorów?

Chiński rynek gier dla reszty świata to nadal zagadka. Wielu chce się tam dostać, ale proces ten nie jest prosty. Wychodząc temu naprzeciw i korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, dystrybuujemy treści, opierając się na estetyce Starego Kontynentu z zachowaniem najnowszych trendów w gamingu – z uszanowaniem kultury, mentalności i zasad panujących w Chinach. Jestem przekonany, że polskie produkcje, które wprowadzimy do Chin, podbiją serca chińskich graczy, a nam pomogą w rozwoju biznesu. Współzałożyciel Silk Road Games, Łukasz Włodarczyk

Z informacji podanej przez przedstawicieli Silk Road Games dowiedzieliśmy się również, iż dystrybutor chce w ciągu najbliższych lat wprowadzić na chiński rynek kilkanaście dużych tytułów. Jakie to będą konkretnie gry?

Tego już nie wiemy, ale trzeba pamiętać, że proces uzyskania licencji jest długi i wejście na ten rynek wcale nie jest takie proste. W Chinach obowiązują istotne regulacje dotyczące tego, co jest dostępne w grach i może być pokazywane na ekranie, a jakie elementy są kategorycznie zakazane.

Na koniec, w ramach ciekawostki, dodam, że współzałożycielem i akcjonariuszem spółki jest piłkarz Robert Lewandowski – posiada on ponad 10% akcji.