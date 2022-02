Przełomowy iPhone trafił na listę „przestarzałych urządzeń”

iPhone 6 Plus z pewnością jest jednym z najważniejszych smartfonów w historii Apple. Warto więc odnotować, że właśnie został on wpisany na listę przestarzałych produktów.

Pierwszy iPhone z dużym ekranem

Firma z Cupertino niezbyt chętnie wprowadza większe zmiany we wzornictwie. Musimy bowiem czekać często kilka lat, podczas których Apple dość wyraźnie opiera się na jednym schemacie. Oczywiście pojawiają się mniejsze nowości, ale nie wpływają one znacząco na całą konstrukcję urządzenia i główne wytyczne projektu.

Dobrym przykładem są iPhone’y, które względem konkurencji wydają się rozwijać dość powoli. Należy mieć jednak na uwadze, że spotęgowane jest to przede wszystkim przez ich wygląd. Przykładowo dziś zespół Tima Cooka produkuje smartfon, którego początki rozpoczęły się w 2014 roku. Ponadto, iPhone SE ma doczekać się wkrótce następcy, podobno tylko nieznacznie zmienionego pod względem wzornictwa.

iPhone SE 2020 opiera się bowiem na modelach iPhone 6 i 6 Plus, których rynkowa premiera odbyła się ponad 7 lat temu. Tak, właśnie wtedy, po erze bardziej kanciastego designu, Apple pokazało iPhone’y z zaokrąglonymi bokami.

iPhone 6 Plus – pierwszy iPhone, którego recenzja pojawiła się na Tabletowo.pl

Co więcej, iPhone 6 Plus był pierwszym smartfonem z Cupertino, który otrzymał ponad 5-calowy wyświetlacz. Wcześniej w portfolio Apple mogliśmy znaleźć tylko „miniaturowe” – jak na obecne standardy – modele.

Najwyższy czas pożegnać przełomowego iPhone’a

iPhone 6 Plus z pewnością znacząco wpłynął na całą branżę, jak i późniejszą ofertę Apple. Nie powinno to dziwić – okazał się on ogromnym hitem sprzedażowym. Niestety, tak jak każdy smartfon, zdążył się już zestarzeć.

Ze sprzedaży został został on wycofany we wrześniu 2016 roku, po premierze modelu 7 Plus. Z kolei ostatnią dużą aktualizacją był iOS 13, wydany w 2019 roku. Dziś iPhone 6 Plus nie jest już oficjalnie wspierany większymi wersjami iOS.

Jak informuje serwis MacRumors, Apple po ponad 7 latach od zaprezentowania opisywanego modelu zdecydowało się na wpisanie go na listę przestarzałych produktów. Trafiają na nią wszystkie urządzenia z logo nadgryzionego jabłka, które już mocno się postarzały. Co więcej, oznacza to, że naprawa może być już utrudniona ze względu na dostępność części.

Co ciekawe, iPhone 6 Plus znalazł się na liście przestarzałych produktów, ale jego mniejszy brat nie został wpisany. iPhone 6 po prostu dłużej pozostawał w sprzedaży. Można było go bowiem kupić do września 2018 roku, więc najpewniej jeszcze przez dwa lata nie będzie oficjalnie uważany za model przestarzały.

Warto dodać, że na listę trafił dziś również iPad 4. generacji, który na sklepowych półkach pojawił się w 2014 roku. Był on pierwszym iPadem wyposażonym w złącze Lightning, a także oferował dwukrotnie większą wydajność od swojego poprzednika.