Asymetryczna wysepka aparatu w Oppo Find X5 Pro – fajne czy niefajne?

Style, w jakich budowane są smartfony pozostają z grubsza niezmienne. Niektóre z elementów obudowy urządzeń stają się dla nich cechami charakterystycznymi – jak notch w iPhone’ach. Czy asymetryczna wysepka aparatu we flagowcach Oppo to hit czy kit?

Reklama

Aparat w smartfonie nie musi być „równy”?

Raczej nie wyobrażamy sobie, by w jakimkolwiek smartfonie obiektywy aparatów były spontanicznie porozrzucane po różnych zakątkach obudowy. Mają one swoje ustalone miejsce i zwykle jest to lewa górna lub środkowa część tylnego panelu. W Oppo Find X5 Pro będzie podobnie, choć projekt wysepki z aparatami nie wszystkim się spodoba.

Oppo Find X5 Pro (fot. WinFuture)

Szczegóły dotyczące smartfona opublikowało niemieckie WinFuture, przedstawiając jego wygląd oraz spodziewaną specyfikację. Jak wynika ze zdjęć, z bryły urządzenia płynnie wyłaniać będzie się zestaw aparatów, choć sama wysepka nie zyska regularnego kształtu. Zamiast modułu na planie prostokąta, soczewki będą rozmieszczone w elemencie przypominającym romb. Czy to wygląda estetycznie? Fani symetrii zapłaczą nad takim rozwiązaniem, ale ogólnie rzecz biorąc, nie wygląda to źle.

Reklama

Estetyka Oppo Find X5 Pro będzie mocno czerpać z Oppo Find X3 Pro, więc nie ma się co martwić o dobrą prezencję. Cała obudowa będzie mieć wymiary 163,7 x 73,9 x 8,5 mm, a waga sięgnie 218 g.

Specyfikacja Oppo Find X5 Pro

Wiemy też, czego spodziewać się po podzespołach Oppo Find X5 Pro. Wśród nich można wyliczyć topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Źródła podają, że skorzystamy z baterii 5000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem 80 W.



Oppo Find X5 Pro (fot. WinFuture)

Aparaty mają składać się na zestaw trzech kamer: dwóch matryc 50 Mpix (Sony IMX766) i jednego obiektywu z 5-krotnym zoomem hybrydowym, połączonym z matrycą 13 Mpix.



Oppo Find X5 Pro (fot. WinFuture)

Przedni panel to dom dla kamery 32 Mpix i – co oczywiste – sporego ekranu OLED o przekątnej 6,7 cala, pracującego w rozdzielczości QHD+ i odświeżającego obraz z częstotliwością 120 Hz. Całość przykryta będzie szkłem Gorilla Glass Victus, pod którym znajdziemy czytnik linii papilarnych. Obudowa zyska stopień ochrony przed wodą i zanieczyszczeniami IP68 oraz miejsce na dwa głośniki.

Spodziewane ceny mają startować z okolic 1200 euro.