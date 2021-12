OPPO nie boi się odważnych projektów – ten smartfon też będzie wyglądał „dziwnie”

Prawdopodobnie jesteś jedną z wielu osób, które przynajmniej raz powiedziały, że wszystkie smartfony wyglądają tak samo. W tym stwierdzeniu jest dużo prawdy, ale OPPO stara się przełamywać ten schemat.

„Wszystkie smartfony wyglądają tak samo”

Nie da się nie zauważyć, że smartfony są do siebie bardzo podobne, szczególnie że producenci potrafią wprowadzić na rynek jeden i ten sam model pod kilkoma różnymi nazwami. Ponadto widać też, że co jakiś czas pojawia się nowy projekt, który natychmiast zyskuje na popularności.

Samsung Galaxy A6s był produkowany przez ODM (fot. Samsung)

Prawdopodobnie swój udział w tym procederze mają producenci ODM, którzy produkują urządzenia dla innych firm – te jedynie „przyklejają” na nich swoje logo lub tylko w nieznacznym stopniu mają wpływ na projekt. Nie jest bowiem tajemnicą, że to znacznie tańsze niż projektowanie od zera i produkowanie każdego modelu. Z tego systemu korzysta wiele przedsiębiorstw, w tym Xiaomi i Samsung.

OPPO również, ale jednocześnie producent również tworzy nowe projekty samodzielnie i nie boi się odważnych posunięć. Udowodniła to już seria Find X3, której design wywołał niemałe poruszenie. Zapowiada się na to, że firma nie zamierza się z nim rozstawać, ponieważ podobne wzornictwo zobaczymy też w linii Find X4 lub Find X5.

Model Find X3 Pro (źródło: Oppo)

OPPO nie boi się odważnych projektów smartfonów

Należy zacząć od tego, że wciąż nie wiadomo, czy kolejna po Find X3 generacja będzie się nazywała OPPO Find X4, czy OPPO Find X5. Logika podpowiada, że powinna to być ta pierwsza, lecz w Chinach cyfra „4” brzmi podobnie jak „śmierć” i wielu producentów „przeskakuje” z „3” od razu do „5” – zrobił to m.in. OnePlus, który po OnePlus 3T zaprezentował OnePlus 5.

Nowa generacja flagowych smartfonów producenta zadebiutuje w pierwszym kwartale 2022 roku. Na tę chwilę nie wiadomo, czy pojawią się one w Polsce. Wiemy natomiast, jak będą wyglądać – zwróćcie uwagę na moduł z aparatami na panelu tylnym, coś podobnego widzieliśmy już w serii Find X3.

Rendery przedstawiają bezpośredniego następcę Find X3 Pro, na pokładzie którego znajdzie się topowa platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 1. W skład flagowej rodziny wejdzie także wersja wyposażona w procesor MediaTek Dimensity 9000. Niewykluczone, że oprócz nich pojawi się też przynajmniej jeszcze jedno urządzenie lub nawet dwa, bowiem linia Find X3 składa się z czterech modeli.

Szczegółowa specyfikacja Find X4 Pro/Find X5 Pro nie jest znana – na tę chwilę wiadomo tylko tyle, że flagowiec z dopiskiem „Pro” zostanie wyposażony w obustronnie zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych.