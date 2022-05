Credit Agricole ma zupełnie nową aplikację mobilną. Uważaj na oszustów

Credit Agricole ogłosił udostępnienie całkowicie nowej aplikacji na urządzenia mobilne. Oszuści mogą próbować to wykorzystać, aby namówić klientów banku do zainstalowania fałszywego programu i okraść ich z oszczędności całego życia. Sprawdź, skąd możesz pobrać nową aplikację z oficjalnego źródła.

Całkowicie nowa aplikacja banku Credit Agricole

Według deklaracji banku, nowa aplikacja oferuje unikatowe doświadczenie klienta, ponieważ ma niespotykany na polskim rynku interfejs użytkownika z wyjątkowymi elementami jak karty akordeonu. Na pierwszym ekranie widoczne są najpotrzebniejsze informacje, takie jak stan konta. Od dołu można wysunąć szufladę z historią ostatnich transakcji, a na dolnym pasku znaleźć skróty m.in. do płatności i korzyści.

źródło: Credit Agricole

To właśnie ta ostatnia zakładka jest największą nowością w nowej aplikacji CA24 Mobile – pełna korzyści i od tego też wzięła swoją nazwę. Dzięki Klubowi korzyści klienci mogą korzystać ze specjalnych ofert topowych polskich i światowych marek w blisko 10000 miejsc. Oferty są spersonalizowane, tj. dopasowane do każdego klienta.

Na tę chwilę dostępnych jest ponad 1400 korzyści, ale bank zapewnia, że ich liczba będzie się sukcesywnie się zwiększać. Jeśli któraś oferta zainteresuje klienta, wystarczy, że ją wybierze – rabat zostanie zrealizowany „w prosty sposób” przez aplikację, ponieważ sklep internetowy zapamięta kod rabatowy z programu i automatycznie go uwzględni podczas składania zamówienia.

źródło: Credit Agricole

Ponadto w zakładce Korzyści klienci znajdą spersonalizowane oferty produktów i usług banku, które – według zapewnień Credit Agricole – mają być dostępne na specjalnych, bardzo atrakcyjnych warunkach. Zdecydowanie warto zatem zaglądać do tej sekcji, szczególnie że oferty mają być dopasowane do indywidualnych preferencji – a takie zawsze są najbardziej kuszące.

Bank zapowiedział również, że jeszcze w tym (2022) roku opublikuje kolejną wersję aplikacji CA24 Mobile – pełna korzyści, w której zostaną dodane kolejne produkty i usługi: fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia, płatności zbliżeniowe BLIK i prośba o przelew dla BLIK P2P oraz opłaty za autostrady i parkingi. Ponadto w planach jest narzędzie do zarządzania finansami osobistymi, dzięki któremu klienci będą mogli lepiej zarządzać swoim budżetem i planować swoje wydatki.

Skąd pobrać nową aplikację CA24 Mobile – pełna korzyści?

Aplikację można pobrać na smartfony z Androidem ze Sklepu Google Play lub Huawei AppGallery oraz systemem iOS z Apple AppStore. Dotychczas zapewniany przez bank program nosi nazwę CA24 Mobile.

Nowa aplikacja pozwala też w prosty sposób połączyć się z infolinią (wystarczy kliknąć jeden przycisk) lub porozmawiać z konsultantem na czacie. W programie zapewniono również wsparcie dla osób z wadami wzroku. Jest także tryb ciemny. Aktualnie dostępne są dwie wersje językowe: polska i angielska, ale jeszcze w tym roku pojawi się trzecia, ukraińska.

Uwaga na oszustów

Jako że Credit Agricole udostępnił całkowicie nową aplikację, oszuści mogą próbować to wykorzystać. Mogą na przykład wysyłać oszukańcze SMS-y czy mejle z instrukcją pobrania nowego programu do losowych osób, wśród których mogą znaleźć się klienci tego banku. Oczywiście nie będzie to oficjalna aplikacja CA24 Mobile – pełna korzyści, tylko jej imitacja, mająca na celu wyłudzenie danych osobowych, które mogą potem posłużyć do kradzieży pieniędzy z konta, a nawet zaciągnięcia kredytów w imieniu ofiary

Dlatego należy pobierać program tylko z oficjalnych źródeł – sklepów z aplikacjami lub strony banku. W razie dodatkowych pytań warto też zajrzeć do sekcji najczęściej zadawanych pytań. Można znaleźć w niej m.in. informację, że na razie obie wersje aplikacji (CA24 Mobile i CA24 Mobile – pełna korzyści) będą dostępne, ale w przyszłości starsza zostanie wyłączona. Ponadto nie można naraz korzystać z obu, a jeśli ktoś aktywuje nową, to nie będzie już mógł wrócić do starej.