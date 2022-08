Trzy nowe smartwatche Fitbita na horyzoncie! Wiemy o nich więcej, niż chciałby producent

Sense 2, Inspire 3 i Versa 4 – poznaliśmy właśnie wygląd tych trzech nowych urządzeń od amerykańskiej marki Fitbit.

Reklama

Fitbit nie strzeże tajemnic

Wygląda na to, że amerykański producent smartwatchy szykuje się do wydania trzech nowych urządzeń typu wearable. Jak poinformował serwis 91mobiles, dzięki nowo otrzymanym od OnLeaks renderom, poznaliśmy właśnie ich wygląd.

Dwa smartwatche są do siebie podobne: Sense 2 z Androidem i sensorem ECG, oraz Versa 4, czyli kolejna iteracja najlepiej sprzedającej się serii smartwatchy Fitbit. Przewiduje się, że oba będą należeć do kategorii tych drogich, ale nie martwcie się – wśród przecieków znalazły się też rendery budżetowego Inspire 3, który ma należeć do serii budżetowych opasek fitness.

Fitbit Sense 2

Pierwszy z nowo poznanych zegarków ma oferować wygląd podobny do swojego poprzednika z serii Sense. Mamy tu zatem wyraźnie zaoblony z każdej strony ekran, zamknięty w kwadratowej (choć zaokrąglonej na rogach) kostce. Niestety przekątna wyświetlacza nie jest jeszcze znana.

Z lewej strony znalazło się miejsce na fizyczny przycisk, który zastąpi ten dotykowy. Smartwatch oferowany ma być w trzech wariantach kolorystycznych: złotym (z białą opaską), grafitowym i platynowym. Nie wiemy jakie ma oferować funkcje i w jakiej cenie go kupimy, ale jeśli Fitbit nie planuje nic zmieniać, to powinniśmy ujrzeć w nim co najmniej te same funkcje co w oryginalnym zegarku z serii Sense: sensor EDA do mierzenia poziomu stresu, SpO2, zaawansowane śledzenie rytmu serca, wodoodporność, asystent głosowy i sensor ECG.

Fitbit Versa 4

Drugi z zegarków wydaje się wyglądać identycznie jak Sense 2, gdyby nie inna tapeta i kolory na renderach, podobnie z resztą jak poprzednik tej serii. Występuje tu zatem taka sama bryła kwadratowej kostki z zaokrągloną każdą możliwą krawędzią. Przekątna ekranu w tym przypadku również nie jest znana.

Poprzednik serii – zegarek Versa 3 – oferował wszystko czego można było zapragnąć w jego kategorii cenowej: wbudowany GPS, ekran AMOLED, wsparcie połączeń telefonicznych, funkcje śledzenia zdrowia noszącego, wbudowany asystent głosowy oraz zadowalający czas użytkowania na baterii. Miejmy zatem nadzieję, że Fitbit nie zrezygnuje z tych cech wraz z wydaniem Versa 4.

Przewiduje się, że jego cena ma być nieco niższa niż Sense 2, gdyż nie znajdziemy tutaj sensora ECG. Dostępne warianty kolorowe mają być dwa, a konkretnie: różowy i czarny.

Fitbit Inspire 3

Ostatnim z trójki nowych urządzeń od amerykańskiego producenta ma być trzecia wersja opaski fitness z serii Inspire. Wypchany funkcjonalnością smartband ma oferować nieco inny niż jego poprzednik wygląd, będąc przy tym podobnym do pozostałych opasek treningowych dostępnych na rynku.

Specyfikacje i cena nie są niestety jeszcze znane, ale jeżeli spojrzeć na cenę jego poprzednika, to raczej spodziewać możemy się kolejnej budżetowej opcji w portfolio Fitbit.