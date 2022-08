Ruszyła przedsprzedaż OnePlus 10T w Polsce. Znamy ceny!

OnePlus 10T zadebiutował oficjalnie 3 sierpnia 2022 roku i dziś rozpoczęła się jego przedsprzedaż w Polsce. Dzięki temu poznaliśmy jego ceny. Osoby, które skorzystają z oferty przedpremierowej, otrzymają przydatny na co dzień prezent.

Polska cena OnePlus 10T 5G i oferta przedsprzedażowa. Gdzie można kupić ten smartfon? (dostępność)

Najnowszy smartfon producenta będzie dostępny w dwóch konfiguracjach. Cenę wersji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej ustalono na 3899 złotych, natomiast wariantu z 16 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci na 4199 złotych. Różnica w cenie wynosi więc zaledwie 300 złotych – zdecydowanie warto dopłacić tyle, aby zyskać dwa razy więcej RAM i pamięci wewnętrznej.

Przedsprzedaż potrwa do 4 września 2022 roku lub do wyczerpania zapasów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Osoby, które zdecydują się kupić ten model przed rynkową premierą, otrzymają w prezencie słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds Pro w kolorze czarnym. Sam smartfon dostępny jest natomiast w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i zielonej.

Oferta przedsprzedażowa dostępna jest wyłącznie w sklepach RTV Euro AGD, Media Markt, RTV Euro AGD i x-kom. Dla przypomnienia, OnePlus 10 Pro kosztował na start w Polsce 4299 złotych (8/128 GB) i 4799 złotych (12/256 GB).

źródło: OnePlus

Specyfikacja OnePlus 10T 5G

Model ten ma przyciągnąć przede wszystkim wymagających użytkowników, ponieważ oprócz nawet 16 GB RAM w standardzie LPDDR5 i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1 ma na pokładzie również topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 z układem graficznym Adreno 730. Ponadto w jego wnętrzu znajduje się akumulator o pojemności 4800 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 150 W (w zestawie producent dodaje zasilacz o mocy 160 W).

Urządzenie kusi również atrakcyjnym ekranem i zapleczem fotograficznym. Wyposażono je bowiem w wyświetlacz Fluid AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i reakcją na dotyk z szybkością 360 Hz (sprzęt) lub nawet 720 Hz (oprogramowanie). Ponadto cechuje się on przekątną 6,7 cala i rozdzielczością Full HD+ 2412×1080 pikseli (394 ppi) oraz wsparciem dla przestrzeni kolorów sRGB, P3 i HDR10+. Wisienką na tym torcie jest obsługa 10-bitowej głębi kolorów.

Jeżeli natomiast chodzi o zaplecze fotograficzne, to OnePlus 10T 5G ma na przodzie aparat o rozdzielczości 16 Mpix z ekwiwalentem ogniskowej 24 mm, pikselami wielkości 1,0 µm, przysłoną f/2.4 i elektroniczną stabilizacją obrazu. Na tyle znajdują się zaś trzy aparaty:

50 Mpix z matrycą Sony IMX766 o wielkości 1/1,56″, sześcioma obiektywami, ekwiwalentem ogniskowej 23,6 mm, przysłoną f/1.8 oraz PDAF i optyczną stabilizacją obrazu,

8 Mpix z pikselami wielkości 1,12 µm, przysłoną f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119,9°,

2 Mpix do zdjęć makro w odległości 2-4 cm.

Aparatem na tyle można nagrać też wideo w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie do 480 klatek na sekundę. Przedni wspiera zaś rejestrowanie filmów maksymalnie w 1080p w 30 klatkach.

źródło: OnePlus

Specyfikacja OnePlus 10T 5G obejmuje również m.in. obsługę sieci 5G i WiFi 6, Bluetooth 5.2, moduł NFC, dwuzakresowy GPS (L1 + L5), ekranowy czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik temperatury kolorów na tyle, dwa głośniki stereo, dwa sloty na karty nano SIM (dual SIM) i port USB-C (USB 2.0). Smartfon ma wymiary 163×75,4×8,75 mm i waży 203,5 grama.