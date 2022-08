Chińczycy kochają zespół Metallica. Nowy realme jest tego dowodem

Chiński producent smartfonów właśnie wprowadził na rynek nowy, tani smartfon z obsługą 5G – realme 9i 5G. To średniak, który zaskakuje swoją ceną i nie tylko. Nowy model w ofercie marki jest dowodem na to, że Chińczycy kochają zespół Metallica!

realme 9i 5G – specyfikacja

Najnowszy średniak od chińskiego producenta ma pod maską procesor MediaTek Dimensity 810. To 8-rdzeniowa jednostka, wykonana w 6-nanometrowej technologii, która może rozpędzić się do 2,4 GHz. Procesor w tym smartfonie jest wspierany przez 4 GB lub 6 GB RAM oraz 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Pamięć RAM można rozszerzyć „wirtualnie” o dodatkowe 3 GB, a ponadto urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności nawet 1 TB.

realme 9i 5G został wyposażony również w 6,6-calowy wyświetlacz LCD z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Skaner linii papilarnych jest wbudowany w klawisz zasilania i znajduje się na boku urządzenia. Akumulator ma natomiast pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 18 W.

źródło: realme

Smartfon otrzymał też 50 Mpix aparat główny z przysłoną o wartości f/1.8 oraz dwa dodatkowe 2 Mpix obiektywy. Przedni aparat do selfie i rozmów wideo ma zaś rozdzielczość 8 Mpix. Warto również wspomnieć, że jedną z cech, która wyróżnia ten smartfon na tle bezpośredniej konkurencji, jest obsługa sieci 5G.

O co chodzi z tą Metallicą?

Jeśli zastanawiacie się, co ma wspólnego nowy smartfon chińskiego producenta z zespołem Metallica, to już spieszymy z wyjaśnieniem, że jest to związane z wersjami kolorystycznymi urządzenia. Nowy model jest dostępny w trzech kolorach: Soulful Blue, Rocking Black i właśnie Metallica Gold. Nie tylko nazwy związane są muzyką – również wygląd panelu tylnego inspirowany jest wyglądem płyty CD.

źródło: realme

Cena, dostępność

Smartfon dostępny jest już w Indiach, a jego cena różni się zależnie od konfiguracji. Za wersję z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 14999 rupii indyjskich (równowartość ~845 złotych), a za mocniejszy wariant z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane 16999 rupii (~990 złotych).

Obecnie w sprzedaży dostępne są dwa kolory: Rocking Black i Metallica Gold. Trzeba przyznać, że marka pozytywnie zaskakuje ceną tego średniaka z przyzwoitymi parametrami i obsługą 5G.

Smartfon to nie wszystko – są też nowe słuchawki realme Buds T100

Średniak z obsługą 5G nie jest jedynym nowym urządzeniem, które chińska marka wprowadza na rynek. Do sprzedaży trafiły też nowe słuchawki. To, co najważniejsze w bezprzewodowych słuchawkach, czyli czas odtwarzania, jest w tym modelu na całkiem dobrym poziomie.

Buds T100 zapewniają do 6 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu akumulatora. W połączeniu z etui ładującym czas może wydłużyć się aż do 28 godzin pracy. Producent zapewnia też, że zaledwie 10 minut ładowania wystarczy, by cieszyć się słuchaniem muzyki przez 120 minut.

Słuchawki oferują też funkcję, która jest dedykowana zachowaniu płynności dźwięku w grach i ma obniżyć opóźnienie przesyłania dźwięku do 88 ms. Łączność ze smartfonem ma być stabilna dzięki zastosowaniu w urządzeniu technologii Bluetooth 5.3. Ponadto Buds T100 zostały wyposażone w funkcję redukcji szumów podczas rozmów, wspieraną przez AI.

źródło: realme

Podobnie jak w przypadku nowego smartfona, również nazwy kolorów bezprzewodowych słuchawek inspirowane są muzyką. Obecnie realme Buds T100 dostępne są w kolorach Pop White i Punk Black, ale niedługo mają dołączyć do nich również Jazz Blue i Rock Red. Zakup możliwy jest za pośrednictwem strony producenta. Cena słuchawek wynosi 1499 rupii (równowartość ~88 złotych).