Polska cena OPPO Find X5 Pro ujawniona. Nikt nie mówił, że będzie tanio

Plus znów wyszedł przed szereg i jeszcze przed oficjalną premierą ujawnił cenę OPPO Find X5 Pro w Polsce. Nikt nie spodziewał się, że będzie tanio, ale teraz możemy już powiedzieć to wprost – smartfon ma kosztować naprawdę dużo w kraju nad Wisłą.

Oto cena OPPO Find X5 Pro w Polsce

Producent oficjalnie zapowiedział, że OPPO Find X5 Pro będzie dostępny w Polsce. Nie zdradził jednak daty polskiej premiery ani ceny swojego najnowszego flagowego smartfona. O ile ta pierwsza wciąż pozostaje tajemnicą, tak cenę smartfona ujawnił Plus, który umieścił ten model w swoim zaktualizowanym cenniku.

Plus podaje, że cena OPPO Find X5 Pro 5G wynosi 6030 złotych brutto, co oznacza, że rekomendowana zostanie najprawdopodobniej ustalona na 5999 złotych. Jest to kwota, jaką klientom przyjdzie zapłacić za smartfon w konfiguracji z 12 GB RAM (LPDDR5 3200 MHz 4 x 16 bit) i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (typu UFS 3.1).

Jest to cena, jakiej się spodziewaliśmy, ponieważ rekomendowana cena w Europie to 1299 euro, co jest równowartością ~6010 złotych. Istnieje minimalne prawdopodobieństwo, że smartfon będzie tańszy, choć mimo wszystko taka możliwość jest. Plus w nieodległej przeszłości podał bowiem zawyżoną cenę realme GT 2 Pro – według przedpremierowych informacji z cennika operatora model ten miał kosztować 4399 złotych, podczas gdy oficjalna cena została ustalona na 3799 złotych.

Polska cena OPPO Find X5 Pro zapewne jednak nie będzie różniła się diametralnie od europejskiej. Poza niższą należy też brać pod uwagę wyższą, ponieważ wpływ na cenę w Polsce ma wiele czynników, w tym liczne podatki i dodatkowe koszty oraz zmienny kurs złotego względem euro.

Biorąc pod uwagę samą cenę, OPPO Find X5 Pro ulokuje się obok takich smartfonów, jak Samsung Galaxy S22 Ultra i iPhone 13 Pro, czyli w absolutnym topie (Xiaomi 12 Pro kosztuje 5199 złotych, a więc zauważalnie mniej). Można się spodziewać, że polski oddział marki OPPO przygotuje jakąś specjalną ofertę przedsprzedażową, aby zachęcić do zakupu klientów, których interesują wyłącznie prawdziwie high-endowe modele.