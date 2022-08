Netflix za darmo na pół roku nie jest nowością w Orange – oferta ta jest dostępna w planie Love Mini (od kwietnia) i Love Standard (od lipca). Operator postanowił ją przedłużyć i dodatkowo rozszerzyć o drugi smartfon za złotówkę.

Orange daje Netflixa za darmo na pół roku i drugi smartfon za złotówkę

Jak zostało wspomniane, operator zapewnia dostęp do Netflixa (do pakietu Standard) bez dodatkowych opłat w dwóch ofertach: Love Mini i Love Standard (z umową na 24 miesiące). Ten pierwszy kosztuje od 89,99 złotych miesięcznie (+3,99 złotych co miesiąc za modem), natomiast drugi od 109,99 złotych miesięcznie (+7,98 złotych comiesięcznej opłaty za modem i dekoder). W przypadku klientów, mieszkających w budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej, doliczana jest dodatkowa opłata do światłowodu w wysokości 20 złotych miesięcznie.

Dziś startuje promocja, w ramach której – oprócz Netflixa na pół roku bez dodatkowych opłat – Orange daje klientom możliwość dobrania drugiego smartfona za symboliczną złotówkę w pakietach Love z telewizją oraz w planach 5G z abonamentem komórkowym. Wśród przykładowych zestawów, dostępnych wraz z pakietem Love Standard, operator wymienia:

Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB + Samsung Galaxy A13 5G 4/64 GB za złotówkę na start + 24x 125 złotych,

Samsung Galaxy A53 5G 128 GB + Samsung Galaxy A13 5G 4/64 GB za złotówkę na start + 24x 75 złotych,

Redmi 10 5G i Redmi 9A 2/32 GB za złotówkę na start + 24x 46 złotych.

Redmi Note 11 4/128 GB + Redmi 9A 2/32 GB za złotówkę na start + 24x 48 złotych,

realme C25Y 4/64 GB + realme C11 2021 2/32 GB za złotówkę na start + 24x 33 złotych.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

„Orange dla ludzi”

Jak każdej nowej ofercie, także i tej będzie towarzyszyć kampania reklamowa w różnych kanałach. Ta ma być jednak dość zaskakująca, ponieważ w spotach zobaczymy rodzinę, której w domu dotrzymuje towarzystwa… robot o imieniu Max – sztuczna inteligencja.

Jego zadaniem jest bycie pomostem między nowoczesnymi technologiami i ludźmi, dla których Orange tworzy oferty pomagające im w życiu. Dlatego hasłem naszej nowej kampanii jest „Orange dla ludzi”. Zależy nam, aby właśnie takie przesłanie trafiało do naszych klientów. Jolanta Dudek, wiceprezes zarządu ds. rynku konsumenckiego Orange Polska

Niestety, w momencie publikacji niniejszego artykułu nie jest on jeszcze dostępny, ale powinien zostać wkrótce opublikowany także na kanale YouTube Orange Polska. Ja już nie mogę się doczekać, aby go zobaczyć, ponieważ jestem szczerze zaintrygowany. Mam nadzieję, że Max nie będzie tak irytujący jak korniki z Netii ;)