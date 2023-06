Xiaomi Pad 6 będzie dostępny w Europie. Wiemy za ile

Xiaomi Pad 6 zadebiutował w Chinach wraz z modelem Pad 6 w kwietniu 2023 roku. Niedługo (tylko) ten pierwszy zostanie wprowadzony również do Europy. Jeszcze przed europejską premierą w sieci pojawiły się informacje na temat ceny urządzenia na Starym Kontynencie.

Cena Xiaomi Pad 6 w Europie wyciekła przed oficjalną premierą tabletu na Starym Kontynencie

W Chinach tablet dostępny jest w trzech konfiguracjach: 6/128 GB, 8/128 GB i 8/256 GB. Prawdopodobnie nie będzie dla Was żadną niespodzianką, że do sprzedaży w Europie nie trafią wszystkie, a jedynie dwie: 6/128 GB i 8/256 GB, czyli zabraknie „środkowej”. Podobnie sytuacja wygląda w Indiach, gdzie można już kupić ten model.

Xiaomi Pad 6 (fot. producenta)

Ile klientom w Europie przyjdzie zapłacić za Xiaomi Pad 6? Według przedpremierowych informacji wersja 6/128 GB ma kosztować 399 euro (równowartość ~1775 złotych; w Wielkiej Brytanii 369 funtów), natomiast konfiguracja 8/256 GB – 499 euro (~2220 złotych). Tablet będzie dostępny na Starym Kontynencie w dwóch kolorach: szarym i niebieskim – Europejczycy nie kupią niebieskiego wariantu. To jednak i tak lepiej niż w Indiach, gdzie w oficjalnym sklepie producenta można kupić tylko szary.

Dla przypomnienia, Xiaomi Pad 5 kosztował na start 349 euro za wersję 6/128 GB i 399 euro za wariant 6/256 GB, ale do Polski trafiła tylko ta pierwsza w cenie 1699 złotych. Dziś jednak trzeba za nią zapłacić już nawet 1899 złotych (cena różni się w zależności od sklepu – najtaniej da się kupić w oficjalnej polskiej dystrybucji za 1549 złotych).

Data premiery Xiaomi Pad 6 w Europie nie jest jeszcze znana. Niewykluczone, że smartfon zadebiutuje na Starym Kontynencie wraz z nowymi smartfonami Xiaomi 13T i 13T Pro, które według nieoficjalnych informacji mają pojawić się w naszym regionie 1 września 2023 roku, czyli od razu po wakacjach.

Specyfikacja Xiaomi Pad 6

Tablet ma wymiary 253,95×165,18×6,51 mm i waży 490 gramów. Wyposażono go w 11-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2880×1800 pikseli (309 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, który dodatkowo obsługuje technologie Dolby Vision, HDR10 i MEMC oraz zapewnia wsparcie dla ponad 1 mld kolorów i palety barw DCI-P3. Ekran osiąga też jasność 550 nitów.

Motorem napędowym Xiaomi Pad 6 jest procesor Qualcomm Snapdragon 870. Do tego producent zastosował w tym urządzeniu kości RAM LPDDR5 i UFS 3.1. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14 for Pad i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 8840 mAh ze wsparciem dla 33 W ładowania przewodowego (do 100% w mniej niż 100 minut; zasilacz w zestawie).

Xiaomi Pad 6 (fot. producenta)

Ponadto tablet oferuje Bluetooth 5.2, WiFi 6, USB-C (USB 3.2) cztery głośniki z Dolby Atmos oraz dwa aparaty: 8 Mpix na przodzie i 13 Mpix z funkcją nagrywania wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę na tyle. Warto też wspomnieć, że urządzenie zapewnia wsparcie dla obsługi rysikiem, ale rysik trzeba dokupić osobno, podobnie jak dedykowaną klawiaturę.