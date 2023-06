Ruszyła platforma wszystko.pl. Na razie Allegro może spać spokojnie

Coraz tłoczniej robi się na polskim rynku e-commerce. Bo choć wydawałoby się, że polscy klienci są przywiązani do Allegro, to chcą ich kusić kolejne platformy, w tym wszystko.pl, która jest już dostępna dla wszystkich bez ograniczeń.

Platforma wszystko.pl już dostępna dla każdego

Za platformą stoi Comarch, polska firma z 30-letnim doświadczeniem w branży IT. Sklep internetowy wszystko.pl ruszył już w grudniu 2022 roku, ale przez pierwsze miesiące mieli do niego dostęp wyłącznie wybrani pracownicy Comarchu i członkowie ich rodzin oraz sprzedawcy. Dopiero teraz – zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami z końca maja – został on udostępniony wszystkim zainteresowanym.

Wizualna warstwa nowego serwisu e-commerce w Polsce jak najbardziej może się spodobać. Wiodącym kolorem jest fioletowy, choć jednocześnie nie jest go na stronie przesadnie dużo, aby raził w oczy. Główna strona wszystko.pl nie jest też przeładowana – na samej górze znajduje się wyszukiwarka oraz odnośniki do rejestracji i logowania, natomiast niżej box z kategoriami, dzięki któremu można sprawnie przejść do interesującej grupy produktów.

Dalej można znaleźć HITY dnia, a także listę firm, które sprzedają swoje produkty na wszystko.pl. Wśród nich znajdują się m.in. Mi-Home (oficjalny dystrybutor urządzeń Xiaomi w Polsce), Max Elektro, NEO24, Xblitz, Vobis, Sferis, PWN, Topex, Homla, Eveline Cosmetics i Triumph, czyli znane wśród klientów w Polsce marki. To zdecydowanie może zachęcić do zakupów.

Na razie Allegro może jednak spać spokojnie

Zdecydowanie widać, że wszystko.pl ma duży potencjał. Na razie jednak trudno nazwać go groźnym rywalem Allegro, ponieważ Allegro ma znacznie bogatszą ofertę, a do tego pakiet Smart!, który zapewnia darmową dostawę przy spełnieniu prostych warunków. Na platformie Comarchu za dostawę trzeba często zapłacić, choć są też oferty z darmową wysyłką.

Ponadto wszystko.pl obecnie jest dostępne wyłącznie przez stronę internetową – prace nad aplikacjami na urządzenia mobilne jeszcze trwają. Do tego platforma nie współpracuje z popularnymi w Polsce programami lojalnościowymi, takimi jak PAYBACK czy Goodie (podczas gdy Allegro tak, choć zasady naliczania cashbacku/punktów są dość skomplikowane).

Mimo wszystko subiektywnie stwierdzam, że wszystko.pl ma największe szanse podebrać klientów Allegro dlatego, że jest do Allegro bardzo podobne pod względem warstwy wizualnej i interfejsu – nawigacja i wyszukiwanie nie sprawiają żadnego problemu dla nowicjusza. Czas jednak pokaże, czy odniesie sukces w Polsce. Zależeć to będzie od oferty i jakości obsługi (choć tę ostatnią mogą gwarantować znane wśród Polaków sklepy). No i oczywiście przydałaby się reklama, bo info przekazywane wyłącznie pocztą pantoflową może nie wystarczyć.