Xiaomi Pad 5 wkracza do Europy. Ciekawe, co powiecie na jego cenę

Światowa premiera Xiaomi Pad 5 i Xiaomi Pad 5 Pro miała miejsce 10. sierpnia. Czas na debiut europejski, w związku z którym mam dwie wiadomości – dobrą i złą. Dobra jest taka, że nowy tablet Xiaomi będzie dostępny na polskim rynku. Zła…? Tylko jeden z nich – Xiaomi Pad 5 w wersji podstawowej (bez modelu Pro).

Tablety znów cieszą się popularnością

Polecę frazesem: tablety wracają do łask. Jeszcze rok czy dwa lata temu nikt nie powiedziałby, że tak się stanie, tymczasem sytuacja na świecie spowodowała powracający boom na tego typu sprzęt. Po latach nieobecności, na rynek tabletów postanowiło wrócić HTC, mówi się też o zbliżającej się premierze pierwszych tabletów takich firm, jak Oppo czy vivo, a i realme pokazało ostatnio coś od siebie.

A co powiecie na nowy tablet Xiaomi, po trzech latach od poprzednika? Wydaje się, że to bardzo dobry krok ze strony producenta. Sprawdźmy, co dla nas przygotował.

Xiaomi Pad 5 (źródło: Xiaomi)

Specyfikacja Xiaomi Pad 5 nie jest tajemnicą

Jak już zdążyłam wspomnieć, Xiaomi Pad 5 miał swoją premierę w sierpniu, dzięki czemu parametry techniczne nie stanowią dla nas żadnej tajemnicy. Przy okazji europejskiej premiery wypadałoby jednak je przywołać i pozwólcie, że pokrótce właśnie to uczynię.

Wyświetlacz – IPS, 11 cali, 2560 x 1600 pikseli, odświeżanie 120 Hz, wsparcie DCI-P3 i Dolby Vision. Procesor – Qualcomm Snapdragon 860 z Adreno 640. Akumulator – 8720 mAh. Możliwości multimedialne – cztery głośniki Dolby Atmos, przednia kamera 8 Mpix i główny aparat 13 Mpix.

Tablet ma wymiary 254,69 x 166,25 x 6,85 mm i waży 500 g.

Xiaomi Smart Pen sprzedawany osobno

Ważną kwestią, w przypadku Xiaomi Pad 5, jest dostępność rysika. Jeśli spodziewaliście się, że Xiaomi Smart Pen będzie dostępny jako część zestawu sprzedażowego, to – niestety – muszę Was rozczarować. Wiemy już bowiem, że piórko będzie dostępne niezależnie od tabletu, co oznacza, że osoby zainteresowane będą musiały dokupić je osobno. Cena? Niestety, ta nie została jeszcze podana do wiadomości.

Sam Smart Pen oferuje 4096 poziomów nacisku i częstotliwość próbkowania 240 Hz. Waży 12,2 g i jest wyposażony w przyciski funkcyjne, których zadaniem jest między innymi szybkie robienie screenshotów czy przełączanie się między pisaniem a gumką.

Cena Xiaomi Pad 5 w Europie jest już znana

W przeciwieństwie do ceny Xiaomi Smart Pen, która stanowi dla nas wielką niewiadomą, ceny samego tabletu zostały podane do wiadomości publicznej. Xiaomi Pad 5 będzie można kupić z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej za 349 euro lub z 6 GB RAM i 256 GB pamięci za 399 euro – oczywiście w wersjach z WiFi.

Tablet będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Cosmic Gray oraz Pearl White.

Kiedy w Polsce? Niestety, na dostępność tabletu w naszym kraju będziemy musieli poczekać do października. Wtedy też zostaną podane ceny Xiaomi Pad 5 w Polsce – póki co nie pozostaje nam zatem nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.

