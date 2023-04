Nowe tablety Xiaomi Pad 6 i 6 Pro zaprezentowane. Co je łączy, a co różni?

Xiaomi nieczęsto wprowadza na rynek nowe tablety – seria Pad 5 zadebiutowała w sierpniu 2021 roku, zatem na premierę kolejnej generacji musieliśmy czekać niemalże dwa lata. Czy było warto? Można już odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ oficjalnie dowiedzieliśmy się, co oferują nowe Pad 6 i Pad 6 Pro.

Specyfikacja Xiaomi Pad 6 i Pad 6 Pro

Tablety pod wieloma względami są do siebie podobne. Oba wyposażone są w 11-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2880×1800 pikseli (proporcje 16:10), które mogą odświeżać obraz z częstotliwością do 144 Hz, obsługują paletę barw DCI-P4 i cechują się współczynnikiem kontrastu 1400:1. Ich szczytowa (globalna) jasność sięga 550 nitów. Ponadto wspierają technologie Dolby Vision i HDR10 oraz obsługę rysikiem (w jego przypadku dotyk próbkowany jest z prędkością do 240 Hz). Panel przedni tabletów pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Pad 6 i Pad 6 Pro wyglądają identycznie (źródło: Xiaomi)

Sercem Xiaomi Pad 6 jest procesor Qualcomm Snapdragon 870 3,2 GHz z Adreno 650 GPU, natomiast Xiaomi Pad 6 Pro – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3,2 GHz. Ten pierwszy będzie dostępny w konfiguracjach 6/128 GB, 8/128 GB i 8/256 GB, podczas gdy drugi w wersjach 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB i 12/512 GB. W obu modelach producent zastosował RAM LPDDR5 6400 Mbps i pamięć wbudowaną typu UFS 3.1. Żadne z urządzeń nie obsługuje kart microSD (ani w żadnym innym formacie).

Xiaomi Pad 6 oferuje też 13 Mpix (f/2.2) aparat z PDAF na tyle i 8 Mpix na przodzie, podczas gdy Xiaomi Pad 6 Pro zestaw 50 Mpix (f/1.8) z PDAF + 2 Mpix na panelu tylnym i aparat z sensorem Sony IMX596 – 20 Mpix (f/2.2) na froncie. Ten pierwszy ma też akumulator o nieco mniejszej pojemności – 8840 mAh, który można ładować z mocą do 33 W (do 100% w 99 minut), natomiast drugi zasili bateria 8600 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 67 W (do 100% w 62 minuty). Co ważne: w obu modelach producent zastosował port USB 3.2 Gen 1 (USB-C), który pozwala przesyłać dane z prędkością nawet 5 Gbit/s.

Ponadto Xiaomi Pad 6 obsługuje łączność Bluetooth 5.2 i WiFi 6, a Pad 6 Pro Bluetooth 5.3 i WiFi 6E. Oba tablety mają też na pokładzie po cztery mikrofony i cztery głośniki z Dolby Atmos oraz system operacyjny Android 13 z MIUI Pad 14. Jeden i drugi model ma takie same wymiary i wagę – 253,95×165,18×6,51 mm i 490 gramów.

Cena

Xiaomi Pad 6 6/128 GB – 1999 juanów (równowartość ~1230 złotych), 8/128 GB – 2099 juanów (~1290 złotych), 8/256 GB – 2399 juanów (~1470 złotych),

Xiaomi Pad 6 Pro 8/128 GB – 2499 juanów (~1530 złotych), 8/256 GB – 2799 juanów (~1715 złotych), 12/256 GB – 3099 juanów (~1900 złotych), 12/512 GB – 3399 juanów (~2085 złotych).



Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności Xiaomi Pad 6 i Pad 6 Pro poza Chinami.