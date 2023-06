Premiera Baldur’s Gate przesunięta. Wrota Baldura otworzą się wcześniej… i później

Baldur’s Gate 3 wyjdzie w tym roku, lecz pierwotne daty premiery uległy zmianie. Wersja na PC nie ukaże się więc 31 sierpnia 2023 roku, tak samo, jak posiadacze PlayStation 5 nie dostaną swojej kopii gry we wspomnianym terminie. Różnica polega jednak na tym, że właściciele jednej ze wspomnianych platform będą mogli się rozkoszować tytułem wcześniej! Miłośnicy drugiej natomiast zmuszeni będą uzbroić się w cierpliwość…

Przesunięcia, problemy i rozczarowania…

Czym stoi 2023 rok w kwestii gamingu? Jedni stwierdzą, że świetnymi nowymi produkcjami, jak chociażby najnowsza gra osadzona w świecie czarodziejów, jaką jest Hogwart’s Legacy. Inni stwierdzą, że jest to rok dobrych gier z ogromnymi problemami na premierę, jak to miało miejsce chociażby w przypadku Star Wars Jedi: Survivor. Wyjątkowo złośliwe osoby natomiast zgodnie przyznają, że jest to rok crapów, sprzedawanych w cenie pełnoprawnych gier AAA, czego dowodem mogą być Redfall lub okryty (nie)sławą The Lord of the Rings: Gollum.

Jak to zwykle bywa, prawda leży gdzieś pośrodku – zgodnie i uczciwie jednak możemy przyznać, iż przede wszystkim jest to rok growych opóźnień. Już na początku Ubisoft poinformował (bez większego zaskoczenia) o kolejnym przesunięciu premiery Skull & Bones, EA stwierdziło, że Star Wars Jedi: Ocalały również musi zostać nieco przesunięte, aby zapewnić graczom jak najlepsze wrażenia (coś im chyba zresztą nie wyszło), natomiast wspomniane wcześniej Hogwart’s Legacy… również nie wyszło w pierwotnym terminie. Jest jednak jeden chlubny wyjątek od tej smutnej reguły.

Nazywa się Dead Island 2 i wyszedł on na miesiąc przed planowaną premierą. Do tego zaszczytnego grona może również dołączyć Baldur’s Gate 3, który ukaże się niemal miesiąc wcześniej oraz… trochę później. Chwila, że co?

Baldur’s Gate 3 zadebiutuje w sierpniu… oraz we wrześniu

Plan był prosty – jednoczesna premiera Baldur’s Gate 3 na PC oraz PlayStation 5, jednak jego wykonanie okazało się niemożliwe. Przypomnijmy, że pierwotna data premiery została ustalona na 31 sierpnia 2023 roku. Niestety (albo na szczęście, zależy kogo spytać), Wrota Baldura otworzą się w innych terminach. Dla posiadaczy komputerów będzie to data 3 sierpnia 2023 roku. Osoby, które zdecydowały się na PlayStation 5, dostaną z kolei możliwość wejścia do świata Baldur’s Gate 3 w późniejszym terminie, konkretniej 6 września 2023 roku.

Taka piękna grafika załączona została do wiadomości od deweloperów. Chociaż posiadacze PlayStation 5 mogą nie być zachwyceni jej treścią… (fot. Tabletowo.pl; źródło: Steam)

Zostało to potwierdzone w wiadomości do społeczności od deweloperów na Steam. Wraz z nową datą premiery dowiedzieliśmy się także o zmianach, jakie zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji gry (np. najwyższy poziom został podniesiony z 10 do 12). Wiadomość jest długa i nie ma co jej przytaczać w całości – najbardziej zainteresowani prawdopodobnie już dawno zdążyli ją zresztą przeczytać…