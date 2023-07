Xiaomi Pad 6 zadebiutował w Europie. Znamy ceny (pozytywnie zaskakują!)

Nie jest to dla nas niespodzianką, ponieważ spodziewaliśmy się rychłej premiery Xiaomi Pad 6 w Europie. Pozytywnym zaskoczeniem są jednak informacje na temat dostępnych wersji i cen.

Specyfikacja Xiaomi Pad 6

Tablet jest wyposażony w 11-calowy wyświetlacz o rozdzielczości WQHD+ 2880×1800 pikseli (309 ppi), który potrafi odświeżać obraz z (automatycznie ustawianą) częstotliwością 30, 48, 50, 60, 90, 120 i 144 Hz. Ekran zapewnia również obsługę 1,07 mld kolorów, pokrycie 99% palety DCI-P3, wsparcie dla technologii Dolby Vision i typową jasność 450 nitów. Przód urządzenia pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Za zapewnienie wysokiej wydajności odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 870 3,2 GHz (7 nm) oraz od 6 do 8 GB RAM. Do tego, również w zależności od konfiguracji, do dyspozycji użytkownika oddane zostanie 128 lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Całość fabrycznie działa pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI Pad 14. Urządzenie zasili zaś akumulator o pojemności 8840 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W (przez USB-C; USB 3.2 Gen 1).

Na pokładzie tabletu znajdują się też cztery mikrofony i cztery głośniki o dużej powierzchni, moduły Bluetooth 5.2 i WiFi 6, a także dwa aparaty: 13 Mpix (f/2.2) ze wsparciem dla nagrywania w 4K w 30 klatkach na sekundę na tyle i 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o szerokim kącie widzenia na przodzie. Do tego sprzęt wspiera technologię Dolby Atmos oraz chwali się certyfikatami Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless. Całość ma wymiary 253,95×165,18×6,51 mm i waży 490 gramów.

Xiaomi Pad 6 (fot. producenta)

Cena Xiaomi Pad 6 w Europie

Xiaomi Pad 6 będzie dostępny w Europie w trzech wersjach kolorystycznych: szarej Gravity Grey, złotej (po prostu) Gold i niebieskiej Mist Blue oraz trzech konfiguracjach pamięciowych:

6/128 GB za 399 euro (równowartość ~1790 złotych),

8/128 GB za 429 euro (~1925 złotych),

8/256 GB za 449 euro (~2015 złotych).

W sprzedaży pojawią się również dedykowane akcesoria: Xiaomi Smart Pen drugiej generacji i klawiatura, ale producent nie podał ich sugerowanych cen w Europie.

Tutaj trzeba zauważyć, że według niedawnych, nieoficjalnych doniesień, Xiaomi Pad 6 miał być dostępny w Europie w tylko dwóch wersjach kolorystycznych, szarej i niebieskiej, oraz dwóch wariantach pamięciowych: 6/128 GB za 399 euro i 8/256 GB za 499 euro. W ostatnim przypadku mamy więc do czynienia z ceną niższą aż o 50 euro (~225 złotych).

Należy jednak pamiętać, że ceny na poszczególnych rynkach mogą się mniej lub bardziej różnić. Na tę chwilę nie wiemy, czy tablet Xiaomi Pad 6 będzie dostępny również w Polsce, a jeśli tak, to od kiedy, w jakich konfiguracjach i za ile.