Xiaomi Pad 5 nareszcie w Polsce. Ta promocja sprawi, że pobiegniesz po niego do sklepu

Mimo że tablety to nie pierwszyzna dla Xiaomi, to Xiaomi Pad 5 jest pierwszym, który jest oficjalnie dostępny w Polsce. I na pewno będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie że producent przygotował na niego wręcz zabójczo atrakcyjną promocję na start!

Xiaomi Pad 5 będzie dostępny w Polsce tylko w jednej konfiguracji, z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, choć ogólnie producent przewidział na rynek międzynarodowy też wersję z 6 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, której sugerowaną cenę w Europie ustalono na 399 euro. Nie mamy jednak informacji, aby trafiła ona do Polski.

Ponadto trzeba także zauważyć, że dostępny w Polsce Xiaomi Pad 5 zapewni łączność z internetem jedynie z wykorzystaniem WiFi, ponieważ nie ma on wbudowanego modemu 4G LTE i slotu na kartę SIM. Dla niektórych użytkowników może to być dyskwalifikujące, jednak cena z pewnością zachęci do zakupu niejedną osobę.

Regularna cena Xiaomi Pad 5 w Polsce została ustalona na 1699 złotych, ale producent przygotował mega promocję na start, obok której z trudem przejść obojętnie. Przez pierwsze 48 godzin dostępności tablet będzie bowiem można kupić za zaledwie 1399 złotych (m.in. w Media Expert).

Specyfikacja Xiaomi Pad 5

Specyfikacja Xiaomi Pad 5 będzie satysfakcjonująca nawet dla bardziej wymagających użytkowników. Tablet oferuje bowiem 11-calowy ekran o rozdzielczości 2560×1600 pikseli (proporcje 16:10; dpi = 275 ppi) z Dolby Vision, który wyświetla ponad miliard kolorów, wspiera paletę barw DCI-P3 i odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz.

Wyświetlacz można obsługiwać też rysikiem Xiaomi Smart Pen, wykrywającym 4096 poziomów nacisku. Stylus trzeba jednak dokupić osobno. Ładuje się go po przyczepieniu do bocznej krawędzi urządzenia (do pełna w 18 minut; czas pracy do 8 godzin; 60-sekundowe ładowanie ma zapewnić dodatkowe 20 minut korzystania).

Xiaomi Pad 5 i Xiaomi Smart Pen (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

We wnętrzu tabletu znajduje się wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 860 oraz pamięci LPDDR4x RAM i UFS 3.1, a także akumulator o pojemności 8720 mAh, ładowany przez port USB-C. Według deklaracji Xiaomi, ma on wystarczyć na ponad 10 godzin grania lub ponad 16 godzin odtwarzania wideo.

Ponadto Xiaomi Pad 5 oferuje aparat o rozdzielczości 13 Mpix na panelu tylnym z funkcją nagrywania w 4K w 30 klatkach na sekundę oraz 8 Mpix na przodzie, a także cztery głośniki stereo ze wsparciem dla Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio. Całość pracuje na systemie MIUI for Pad, ma wymiary 254,69×166,25×6,85 mm i waży 511 gramów.