Uniwersalny telefon w 2023 roku – na co zwrócić uwagę?

Artykuł sponsorowany

Szukasz uniwersalnego telefonu w 2023 roku? Jeżeli tak, to dobrze się składa, ponieważ w tym tekście dokładnie pokażemy, na co zwrócić uwagę i które modele są warte zainteresowania. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, więc łatwo się w tym wszystkim pogubić.

Design telefonu to ważna rzecz

Smartfon w obecnym czasie towarzyszy nam przez większość doby i dla wielu jest urządzeniem „pierwszej potrzeby”. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż służy nam nie tylko do komunikacji, ale także rozrywki czy też nawet pracy. Można za jego pomocą rozmawiać, oglądać filmy, wysyłać wiadomości, grać w gry, a także przeglądać biznesowe mejle lub opracowywać raporty. W zależności od potrzeb warto dobrać odpowiedni smartfon pod swoje potrzeby oraz budżet.

Design telefonu jest ważny, gdyż powinien trafiać w nasze gusta. Co nam po świetnym wnętrzu, jeżeli patrząc na niego i mając go w dłoni nie będzie nam się podobał wygląd? Elegancki i ładny telefon nie musi być drogi – przykładem takiego rozwiązania jest smartfon Samsung Galaxy M33 5G. Można go dostać za już nawet 1599 złotych, a jest estetycznie wykonany. To ważny aspekt i warto na to zwrócić uwagę.

Zwróć uwagę na parametry

Kolejną ważną kwestią przy wyborze smartfona w 2023 roku, a nawet ważniejszą, są jego parametry. Odpowiednio dobrany model potrafi być bardzo uniwersalny i nadawać się zarówno do rozmów, pracy, jak i gier. Dobrym wyborem są telefony z min. 6 GB pamięci RAM, a najlepiej jakby miały 8 GB RAM oraz co najmniej 128 GB pamięci na dane. Dzięki temu można zagwarantować sobie płynne działanie oraz możliwość pracy na kilku aplikacjach jednocześnie.

Samsung Galaxy M33 5G (źródło: Samsung)

Ważną rzeczą dla wielu osób będzie także zamontowany aparat – w końcu prawie wszystkie zdjęcia obecnie wykonujemy telefonem (chyba, że ktoś jest zapalonym fotografem). Smartfony są obecnie mocno promowane liczbą Mpix w aparacie, ale duży wpływ na finalną jakość zdjęć ma także zainstalowane oprogramowanie. Pod tym kątem dobrze wypada smartfon Samsung Galaxy S23, który jest wyposażony nie tylko w obiektyw 50 Mpix, ale także dobry software do robienia szczegółowych zdjęć, daje możliwość korzystania z Expert Raw, a dodatkowo tworzy nawet przyzwoite nocne zdjęcia.

Dobrze by było, gdyby bateria miała także więcej niż 4000 mAh, co z reguły pozwala na długi czas pracy na jednym ładowania. Smartfon powinien też oferować już w standardzie szybkie ładowanie, które pozwala w kilkadziesiąt minut naładować telefon do 100%.

Przy przeglądaniu parametrów telefonów sprawdź, jaki ma procesor. Jest to dość ważne, a w sieci dostępne są różne benchmarki, które pomagają ocenić, jak wypada konkretna jednostka na tle konkurencji. Przywołany wyżej telefon ma na pokładzie Snapdragona 8 Gen 2, który zapewnia płynność podczas grania w najnowsze tytuły, pracę na wielu aplikacjach jednocześnie i jest po prostu wydajnym układem.

Najważniejszy jest obraz

W ekran smartfona średnio patrzymy po kilka godzin dzienne, więc dobrze by było, gdyby wyświetlany na nim obraz był odpowiedniej jakości i to niezależnie od oświetlenia. Powoli do standardu wchodzą smartfony wyposażone w AMOLED i odświeżanie na poziomie 120 Hz, ale jeszcze nie jest to oferowane we wszystkich telefonach (i zapewne długo nie będzie).

Na pewno gracze będą zadowoleni z wyższego odświeżania, które zwiększa przyjemność z grania, a do tego sprawia, że telefon jest także o wiele przyjemniejszy podczas codziennego użytkowania.

Co dla wymagających użytkowników?

Jeżeli jesteś wymagającym użytkownikiem, a cena nie gra u Ciebie aż tak dużej roli, warto sięgnąć po najnowsze rozwiązania. Jednym z topowych urządzeń dostępnych obecnie na rynku jest smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra, który zapewnia nie tylko świetne zdjęcia, w tym także te nocne, dzięki matrycy 200 Mpix, ale ma także dedykowane rozwiązania dla rysika S Pen, co znacząco ułatwia pracę na nim.

Wymagające osoby powinny zwrócić uwagę na baterię. Dobrze, jakby miała min. 5000 mAh, a także w standardzie superszybkie ładowanie. Do tego co najmniej 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci na dane. Dodatkowo możliwość korzystania z rysika świetnie się sprawi w precyzyjnej pracy, podczas nanoszenia notatek na PDF/zdjęcie czy też podczas pisania jakichś treści.

Porównaj różne modele

Oprócz zwrócenia uwagi na kluczowe aspekty, jak design, wyświetlacz, procesor, pamięć RAM bądź też baterię, porównaj ze sobą różne modele oraz określ, jak wypadają pod kątem współczynnika cena/jakość. Na rynku dostępne są różne smartfony i łatwo jest się w tym wszystkim pogubić.

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie smartfonów dostępnych w ofercie sklepu