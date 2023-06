Taka cena Samsunga Galaxy Z Flip 5 może się Wam nie spodobać

Każdy dzień przybliża nas do premiery Samsungów Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. Czekamy na to wydarzenie z niecierpliwością, choć najnowsze informacje nieco ostudziły nasz entuzjazm, ponieważ następca Galaxy Z Flip 4 może być zaskakująco drogi.

Jaka będzie cena Samsunga Galaxy Z Flip 5?

Z jednej strony trudno oczekiwać, że – biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie – nowa generacja smartfonów będzie kosztowała tyle, ile poprzednia, ale z drugiej niedawno pojawiły się informacje, że Samsung planuje utrzymać cenę na podobnym poziomie. Plany mają jednak to do siebie, że potrafią się zmienić. I niestety wygląda na to, że tak właśnie jest w tym przypadku.

Grecki serwis Techmaniacs przekazał informację, że cena Galaxy Z Flip 5 ma się zaczynać w Grecji od 1299 euro (równowartość ~5770 złotych) za wersję 8/128 GB, podczas gdy Galaxy Z Flip 4 kosztował w tym kraju od 1149 euro. Oznacza to podwyżkę ceny aż o 150 euro (~665 euro) i jednocześnie może przełożyć się na mniejsze zainteresowanie nowym modelem.

Należy jednak pamiętać, że mowa tu o cenie w Grecji, a na każdym rynku Samsung prowadzi inną politykę. Nie wiadomo, ile Galaxy Z Flip 5 będzie kosztował w innych krajach, w tym w Polsce, ale patrząc na dużą podwyżkę ceny w Grecji, trzeba brać pod uwagę możliwość, że następca Galaxy Z Flip 4 może być droższy od swojego poprzednika również w innych krajach.

Co zaoferuje Samsung Galaxy Z Flip 5? Specyfikacja

Jeszcze przed oficjalną premierą poznaliśmy szczegółową specyfikację Galaxy Z Flip 5. Smartfon zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2640×1080 pikseli wewnątrz i 3,4-calowy 748×720 pikseli na zewnątrz. Oba ekrany mają odświeżać obraz z dynamicznie zmieniającą się częstotliwością od 1 do 120 Hz.

Sercem Galaxy Z Flip 5 zostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Do tego na pokładzie smartfona znajdzie się 8 GB RAM i 128, 256 lub 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej – w zależności do konfiguracji. Całość fabrycznie ma pracować pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką One UI 5.1.1. Urządzenie zasili zaś akumulator o pojemności 3700 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip 5 (źródło: SnoopyTech)

Ponadto Samsung Galaxy Z Flip 5 zaoferuje trzy aparaty: 10 Mpix (f/2.4) w środku i duet 12 Mpix (f/1.8) + 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym na zewnątrz, a także Bluetooth 5.2, WiFi 6E, dual SIM (ze wsparciem dla eSIM) i USB-C 3.2. Premiery smartfona spodziewamy się 26 lipca 2023 roku.