Tego brakuje w tablecie Google. Duży Pixel może dostać klawiaturę i rysik

Smartfony z rysikami to nie jest coś, co opanowałoby branżę urządzeń mobilnych – na palcach jednej ręki można wyliczyć aktualnie sprzedawane modele z wbudowanym stylusem. Z tabletami jest inaczej, czego Google wydaje się nie rozumieć.

O jeden rysik za mało

W świecie tabletów możliwość dokupienia do tabletu klawiatury lub rysika to normalka. Wiodący producenci projektują nawet własne akcesoria, by uczynić doświadczenia płynące z użytkowania urządzeń jeszcze lepszymi.

Apple, Microsoft czy Samsung przywiązują do tego dużą wagę. Zarówno Apple Pen, Surface Pen, jak i samsungowy S Pen to małe dzieła sztuki. W tak niewielkich gadżetach upakowano technologię pozwalającą wykrywać tysiące poziomów nacisku na grot pióra czy czujniki rozpoznające nachylenie stylusa.

Google jednak na żadnym etapie prezentacji swojego najnowszego Pixel Tablet nawet nie zasugerowało, że dla urządzenia zaplanowano sprzęt uzupełniający w postaci rysika, czy nawet dedykowanej klawiatury. Tablet można kupić tylko ze stacją dokującą, która nasuwa skojarzenia z inteligentnym ekranem Nest Hub. Zero klawiatury, żadnego rysika. Pojawił się jednak promyk nadziei.

Google Pixel Tablet (źródło: Made by Google)

Pixel Tablet zyskuje szansę

Pierwsze sygnały o tym, że Google może opracować specjalny rysik dla swojego tabletu, pojawiły się już kilka tygodni temu. Teraz dowody na taki stan rzeczy dostarcza samo Google, choć „niechcący”.

Badając oprogramowanie kanapowych Pixeli, programista Pratyush natknął się na narzędzie do wyświetlania obrazów na ekranie urządzenia w trybie ekspozycji sklepowej. W aplikacji tej znalazł ciągi znaków: “Keyboard for Pixel Tablet” oraz “Pen for Pixel Tablet”. Zawarcie takich zapisów w oficjalnej apce sugeruje, że Google może pracować nad „Pixel Penem” lub czymś w tym rodzaju.

Oczywiście nie ma gwarancji, że gigant z Mountain View pójdzie śladem konkurencji i zainwestuje w rozwój specjalnych akcesoriów dla swojego tabletu. Jednak chętnie zobaczyłbym takie gadżety w zestawie z Pixel Tablet, a może nawet je przetestował. Rysik S Pen, razem z dodatkowymi opcjami w systemie w moim aktualnie używanym Samsungu Galaxy Tab S7 sprawdza się znakomicie. Zakładam, że Google byłoby w stanie stworzyć coś równie dobrego.