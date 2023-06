W Samsungu Galaxy Z Flip 5 skorzystamy z wielu apek bez rozkładania urządzenia

Premiera nowych składanych smartfonów Samsunga zbliża się wielkimi krokami. Chociaż o nadchodzącym modelu Galaxy Z Flip 5 wiemy już całkiem sporo, to jednak pojawiła się nowa informacja, która powinna ucieszyć wiele osób. Z wielu aplikacji będzie można skorzystać bez rozkładania smartfona.

Więcej apek na małym ekranie

Informacje na temat tego, że na małym ekranie Galaxy Z Flip 5 będzie można korzystać ze zdecydowanie większej liczby aplikacji, niż jest to możliwe obecnie, podał portal Sammobile. Według przekazanych doniesień, najnowszy składak południowokoreańskiego producenta został zoptymalizowany tak, aby działać z wybranymi aplikacjami nawet na małym, zewnętrznym ekranie.

Od pewnego czasu wiemy już, że 3,4-calowy wyświetlacz znajdujący się na obudowie smartfona będzie jednym z większych ulepszeń w nowym modelu z serii Z Flip. Wygląda na to, że Samsung chce w pełni wykorzystać jego potencjał i optymalizuje działanie nie tylko swoich aplikacji. Producent w tym zakresie ściśle współpracuje z Google.

Do działania bez potrzeby rozkładania smartfona została dostosowana m.in. klawiatura. To oznacza, że będzie można bezpośrednio z niego wysyłać choćby wiadomości SMS. To jednak nie wszystko. Mówi się, że dzięki współpracy z Google, do działania na 3,4-calowym wyświetlaczu zoptymalizowane zostały takie apki jak Mapy Google, YouTube, czy Wiadomości Google.

Z pewnością wyświetlacz znajdujący się na obudowie nie zapewni użytkownikom możliwości korzystania ze wszystkich możliwości systemu Android. Samsung podkreśla jednak, że zoptymalizowane aplikacje na małym ekranie Galaxy Z Flip 5 będą działały płynnie i responsywnie. Dzięki temu klienci zyskają większą elastyczność w korzystaniu z urządzenia.

Samsung Galaxy Z Flip 5 (źródło: MediaPeanut)

Samsung Galaxy Z Flip 5 – co już wiemy?

Premiera składanych smartfonów Samsunga została zaplanowana na ostatni tydzień lipca 2023 roku. Nie znamy jeszcze jej dokładniej daty. Nieoficjalne informacje mówią jednak, że może być to 26 lub 27 lipca.

Już jakiś czas temu w sieci pojawiły się rendery przedstawiające Galaxy Z Flip 5. Największą zmianą, o której już wspomniałem, będzie zastosowanie przez producenta w tym modelu mniejszego wyświetlacza o przekątnej 3,4 cala. Z kolei ekran wewnętrzny ma być wykonany w technologii AMOLED i oferować przekątną 6,7 cala, rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz.

Pod maską tego modelu ma znaleźć się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, współpracujący z 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Doniesienia mówią także, że za zewnętrznej stronie klapki pojawi się podwójny aparat (12 Mpix + 12 Mpix).

Nieoficjalne informacje podają, że Galaxy Z Flip 5 będzie działać pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką One UI 5.1, a energię do wszystkich jego podzespołów dostarczy akumulator o pojemności 3700 mAh. W sieci pojawiły się także doniesienia, że konstrukcja następcy Galaxy Z Flip 4 będzie mogła pochwalić się odpornością na pył i wodę w standardzie IP58.