Specyfikacja Samsunga Galaxy Z Flip 5 jest już znana

Jeszcze nie zdarzyło się, abyśmy nie poznali specyfikacji nowego, high-endowego smartfona Samsunga przed jego premierą. Koreańczycy nie są w stanie utrzymać swoich flagowców w ścisłej tajemnicy do dnia ich oficjalnej prezentacji. Tak też jest w przypadku nadchodzącego Galaxy Z Flip 5.

Specyfikacja Samsunga Galaxy Z Flip 5

Doniesieniami na temat parametrów nowego składanego smartfona Samsunga z klapką podzielił się z nami Yogesh Brar, który w przeszłości udostępnił wiele sprawdzonych informacji o nadchodzących urządzeniach różnych producentów, zatem już dziś możemy powiedzieć, że znamy najważniejsze elementy specyfikacji Galaxy Z Flip 5. Jego wygląd nie jest natomiast tajemnicą już od kilku tygodni – możecie go zobaczyć na załączonych w niniejszym artykule renderach.

Galaxy Z Flip 5 (źródło: MediaPeanut)

We wnętrzu Galaxy Z Flip 5, podobnie jak w środku Galaxy Z Flip 4, znajdzie się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Na zewnętrznej stronie klapki Samsung umieści natomiast znacznie większy ekran niż w bezpośrednim poprzedniku, bo o przekątnej aż 3,4 cala – będzie to ekran HD AMOLED.

Kiedy w sieci udostępniono pierwsze rendery Galaxy Z Flip 5, pojawiły się obawy, że zewnętrzny wyświetlacz będzie wyraźnie odznaczał się na tle pozostałej powierzchni klapki, lecz bardzo szybko okazało się, że Samsung podobno planuje zastosować analogiczny zabieg jak w Galaxy Z Flip (5G), dzięki czemu wygaszony ekran ma być prawie niewidoczny.

Galaxy Z Flip 5 (źródło: MediaPeanut)

W nowym Galaxy Z Flip 5 znajdzie się też najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 wraz z 8 GB RAM oraz – już w zależności od wersji – 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Ponadto smartfon zaoferuje podwójny aparat na zewnętrznej stronie klapki (12 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym).

Według informacji, które przekazuje Yogesh Brar, Galaxy Z Flip 5 fabrycznie ma pracować pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką One UI 5.1, podczas gdy energię do działania zapewni mu akumulator o pojemności 3700 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 25 W (aczkolwiek naiwnością będzie oczekiwać, że Samsung dołączy ładowarkę do zestawu sprzedażowego).

8 Ocena

To wszystko, co ujawnił na temat Galaxy Z Flip 5 Yogesh Brar, natomiast inny informator, posługujący się na Twitterze nickiem No name (@chunvn8888), opublikował tweet, który sugeruje, że następca Galaxy Z Flip 4, a także Galaxy Z Fold 5 będą nie tylko wodoszczelne, ale też pyłoodporne, zgodnie z kryteriami standardu IP58.

Kiedy premiera Samsunga Galaxy Z Flip 5?

Samsung oficjalnie zapowiedział, że kolejne Galaxy Unpacked odbędzie się w ostatnim tygodniu lipca 2023 roku w Seulu w Korei Południowej (co ciekawe, teraz ta informacja nie jest już dostępna, ale słowo się rzekło). Yogesh Brar podaje, że powinniśmy spodziewać się premiery Galaxy Z Flip 5 dnia 26 lub 27 lipca 2023 roku.

Przy okazji dodam jeszcze, że w odpowiedzi na informacje o specyfikacji Galaxy Z Flip 5 jeden z użytkowników Twittera zadał pytanie, czy Yogesh Brar ma jakiekolwiek info o Galaxy Z Fold 5 – informator odpowiedział, że udostępni je w przyszłym tygodniu, więc również następca Galaxy Z Fold 4 wkrótce zdradzi wszystkie swoje najważniejsze tajemnice. Czekamy z niecierpliwością!