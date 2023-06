Handlujesz kryptowalutami w aplikacji Revolut? Zmieniają się opłaty za transakcje

Revolut umożliwia handel kryptowalutami już od lat. Osoby, które obracają bitcoinami i innymi tokenami, zwykle zalecają korzystanie z zewnętrznych portfeli kryptowalutowych ze względu na prowizje, jakie naliczane są w aplikacji fintechu. Te jednak lada dzień zostaną obniżone!

Opłaty za kryptowaluty ulegają obniżce!

Od samego początku usługi Revoluta powiązanej z portfelem kryptowalut, jasno określano zasady korzystania z łatwej wymiany coinów. Transakcje obarczone są prowizjami, zależnymi na przykład od tego, czy mieścimy się w wyznaczonych przez regulamin limitach.

Za każdym razem, gdy zechcemy kupić lub sprzedać nieco kryptowaluty, obowiązuje nas opłata minimalna. Z kolei prowizja przyjmuje różną wysokość, w zależności od tego, czy korzystamy z bezpłatnego planu Standard, też opłacamy jedną z wyższych opcji.

Revolut postanowił pochylić się jeszcze raz nad cennikami. Jak możemy przeczytać w wiadomościach e-mail, aktualnie rozsyłanych do osób korzystających z usług fintechu, zrobiono to „w odpowiedzi na prośby klientów”. To zapewne jedna z nielicznych okazji, kiedy można być zadowolonym z ogłoszonych zmian, bo opłaty są obniżane!

źródło: Revolut

Co się zmienia?

Z Regulaminu usług kryptowalutowych wynika, że prowizja za transakcje zmienia się w kilku przypadkach:

dla klientów planów Standard i Plus zostaje obniżona z 1,99% do 1,49% ,

, dla klientów planów Premium i Metal zostaje obniżona z 1,49% do 0,99%.

Może nie są to jakieś kosmiczne wartości, ale mogą mieć znaczenie przy większych wymianach.

Firma przypomina, że korekta ta nie ma wpływu na opłaty minimalne, które pozostaną niezmienione. Stałe są też opłaty za przekroczenie limitu uzasadnionego wykorzystania, które naliczane są zgodnie z konkretnym planem Revolut.

Zmiany wchodzą w życie po 26 czerwca 2023 roku. Jeśli więc nie mamy obecnie pilnej potrzeby wymiany naszych kryptowalut, może lepiej wstrzymać się kilka dni. Kwoty prowizji naliczane w aplikacji będą niższe, a my – możliwe, że bardziej zadowoleni.

Warto przy okazji przypomnieć, że to nie jedyna zmiana Revoluta na plus dla inwestujących w kryptowaluty. W ostatnim czasie uruchomiono na przykład Crypto Collections, czyli nowy sposób na poznawanie i kupowanie krypto.