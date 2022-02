Branża gier solidarna z Ukrainą. Pomoc płynie szerokim strumieniem

Od półtora dnia obserwujemy dzielną walkę obywateli Ukrainy z bezpodstawną inwazją Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej. Podczas gdy Kijów broni się przed rosyjską agresją, branża gier nie pozostaje obojętna. Wiele studiów i instytucji zaoferowało pomoc, której Ukraina potrzebuje jak najwięcej, i jak najszybciej.

Polskie studia wspierają Ukrainę

11 bit studios to autorzy This War of Mine, fantastycznej antywojennej produkcji, która opowiada o cierpieniu i nieszczęściu cywili podczas trwającego konfliktu zbrojnego. Jest to oczywiście jedna z najbardziej uznanych polskich gier, dlatego też studio nie mogło pozostać obojętne na cierpienie naszych sąsiadów.

Od 24 lutego, przez najbliższe siedem dni, cały dochód ze sprzedaży This War of Mine oraz dodatków do gry zostanie przeznaczony na Ukraiński Czerwony Krzyż (dalej jako UCK), by ten mógł bezpośrednio pomagać poszkodowanym przez agresję Władimira Putina. W tej chwili This War of Mine kosztuje 14,99 złotych w wydaniu na platformę Steam. Mając na uwadze te okoliczności, uznaję zakup gry za wręcz obowiązkowy. Platforma GOG.com poinformowała, że swoją prowizję także przekaże do UCK.

Oświadczenie 11 bit studios dotyczące inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (źródło: @11bitstudios, Twitter)

Niestety, armia rosyjskich i chińskich trolli szybko zareagowała. This War of Mine otrzymało na Steam mnóstwo negatywnych ocen, obniżając tym samym ogólne statystyki gry. Review-bombing nigdy nie powinien mieć miejsca w branży gier, a już z pewnością nie w tej sytuacji. Dobrą wieścią jest natomiast fakt, że studio obecnie zebrało 160 tysięcy dolarów, zaledwie w 24 godziny.

Negatywne oceny Chińczyków wobec This War of Mine (źródło: Reddit)

W przypadku polskich studiów, do pomocy dołączyło również CD Projekt RED. Spółka poinformowała, że przekaże milion złotych na Polską Akcję Humanitarną, która także wesprze walczącą Ukrainę swoimi środkami.

The recent invasion on Ukraine, our friends and neighbours, left us shocked and outraged.



In solidarity with all victims of this act of aggression, the CD PROJEKT Group has decided to support humanitarian aid efforts by donating 1 million PLN to the @PAH_org (1/2) — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 25, 2022

Swój sprzeciw wobec agresji Władimira Putina wyraziły również takie studia, jak Draw Distance (Serial Cleaner, Vampire: The Masquerade – Coteries of New York), Bungie (Destiny 2) czy też Raw Fury, które także zadeklarowało finansowe wsparcie dla UCK.

A message from us at Raw Fury on the current events.#StandWithUkraine https://t.co/SSSBXEKFwm pic.twitter.com/VwPlinc6Cr — Raw Fury (@RawFury) February 24, 2022

Musimy również pamiętać, że istnieją studia działające na terenie Ukrainy. Frogwares (The Sinking City, Sherlock Holmes), Tallboys, Vostok Games czy wreszcie GSC Game World (seria S.T.A.L.K.E.R.) oraz 4A Games (seria Metro) – te wszystkie ekipy potępiają działania Federacji Rosyjskiej, chcąc powrócić do pokoju na ich ojczyźnie. Pamiętajmy również o nich przy najbliższych zakupach – to jeden z wielu sposobów, w jaki obecnie możemy pomóc walczącej Ukrainie.

Skandaliczne zachowanie FIFA i UEFA

Nie do końca związane z grami, lecz zdecydowanie warte wspomnienia. Zwłaszcza że wielu z nas codziennie zagrywa się w produkcje oznaczone logotypami FIFA i UEFA – organizacji piłkarskich, które kontrolują przebieg światowych rozgrywek.

FIFA postanowiła dzisiaj zawiesić… Kenię i Zimbabwe. Powód? Ingerencja polityków w sprawy krajowych federacji. UEFA tymczasem, no cóż – wczoraj postanowiła życzyć nam wszystkim UDANEGO CZWARTKU. Rozumiecie, w czasie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

NOT NOW UEFA EUROPA LEAGUE pic.twitter.com/6q1gDHLgIJ — Ben Skipper (@bskipper27) February 24, 2022

TVN24.pl podkreśla, że na godzinę 21:00 jest również zaplanowany mecz 1/16 finału Ligi Europy, nadzorowanej przez UEFA. Zenit Sankt Petersburg miałby zmierzyć się z Realem Betis. Nie wiadomo jednak, czy spotkanie się odbędzie, z uwagi na trwającą agresję Rosjan wobec Ukrainy.

Warto nadmienić, że czekamy również na ostateczną decyzję FIFA odnośnie barażowego meczu Polska-Rosja, mającego kluczowe znaczenie dla kwalifikacji do mundialu w Katarze. Polska, Szwecja oraz Czechy wydały oświadczenie, odnośnie spotkań piłkarskich planowanych do rozegrania Federacji Rosyjskiej w marcu.

Ukraino, jesteśmy z Wami!

Słuchając opowieści babci na temat II Wojny Światowej oraz stanu wojennego w latach 1981-1983, nie sądziłem, iż dożyję czasów, w których będę musiał ponownie słyszeć o imperialistycznych ambicjach Rosji. Czyn, jakiego 24 lutego dopuścił się Władimir Putin wraz ze swoją świtą, to czysty akt nienawiści i przemocy, wymierzony wobec niewinnych obywateli Ukrainy. Obywateli, którzy chcieli tylko móc stanowić o sobie w pokoju, nie krzywdząc przy tym żadnego z Rosjan.

Ukraina znalazła się w sytuacji tragicznej. Doniesienia o męstwie i woli walki ukraińskich żołnierzy napawają mnie wiarą, jakiej jeszcze nigdy nie odczułem. Chciałbym móc wierzyć w swój kraj tak samo, jak robią to Ukraińcy. Chciałbym móc powiedzieć, że w podobnej sytuacji nie będę uciekał. Lecz nie potrafię, ponieważ po prostu się boję.

Została mi jedynie wiara w to, że z pomocą Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej Ukraina odeprze agresję Federacji Rosyjskiej. Na ten moment możemy tylko wierzyć i pomóc wszystkim tym, którzy także do nas przybędą, uciekając przed wojną.