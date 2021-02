This War of Mine za niecałą dyszkę na Androida i iOS. Kto nie grał – warto

Jeśli miałbym wskazać najlepszą polską grę, która doczekała się portu na platformy mobilne, to najpewniej wyliczyłbym This War of Mine. Produkcja w wersji na Androida oraz iOS dostępna jest teraz znacznie taniej.

This War of Mine „inną” grą o wojnie

Produkcja 11 Bit Studios z Warszawy była w 2014 roku miłą odmianą od innych gier osadzonych w realiach wojennych. Oto zamiast w żołnierza czy dowódcy wojskowego, mogliśmy wcielić się w osoby, które muszą radzić sobie z trudną codziennością cywila w mieście obleganym przez wrogą armię.

Dzięki tej unikatowej perspektywie, krytycy zgodnie przyznawali grze 11 Bit Studios wysokie noty, a i gracze doskonale wyczuwali ciężki klimat This War of Mine, polubili występujące tam postacie i chętnie, choć z ciężkim sercem, dokonywali trudnych wyborów zaważających na przetrwaniu bohaterów podczas wojennej zawieruchy.

Deweloperzy, spotykając się z tak pozytywnym odbiorem tytułu, mogli z powodzeniem wprowadzić This War of Mine na różne platformy. Dlatego też gra ta, wraz z osobnymi dodatkami, jest obecnie dostępna nie tylko na PC, macOS, Linuxa czy Nintendo Switch, ale także na Androida i iOS.

Dobry klimat za niecałe 10 złotych

This War of Mine od czasu do czasu trafia do sekcji promocji w sklepach Google Play oraz App Store. Wtedy zakup tej gry jest najbardziej opłacalny – nie ma sensu dodawać jej do swojej mobilnej biblioteki, gdy kosztuje 50 czy 60 złotych. Obecnie podstawka dostępna jest w promocji zarówno na Androida, jak i na iOS:

Jeśli nigdy nie mieliśmy do czynienia z tą kilkugodzinną opowieścią – warto. Klimat miasta ogarniętego mgłą wojny i codziennej, trudnej walki o przetrwanie ludzi mających nieszczęście znaleźć się w centrum nieswojego konfliktu, jest przejmujący.