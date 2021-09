New World, długo wyczekiwane MMORPG od Amazona, już dostępne. Tysiące graczy w kolejkach do serwerów

Po kilkukrotnych opóźnieniach New World, MMORPG ze stajni Amazon Game Studios, nareszcie zadebiutowało na Steam. Tytuł cieszy się tak ogromną popularnością, że do niektórych serwerów ustawiają się kolejki nawet 10 000 oczekujących.

New World w końcu zacumował…

New World to długo oczekiwany sieciowy RPG rozgrywający się w świecie przywodzącym na myśl XVII wiek, a więc czasy kolonialne. Wcielamy się w rozbitka lądującego na fikcyjnej wyspie Aeternum, na której toczy się wojna o Azoth – tajemniczą substancję będącą źródłem ogromnej mocy.

Reklama

Jak na sieciowego RPGa przystało, w trakcie rozgrywki w ogromnym, sandboksowym świecie dołączymy do jednej z trzech frakcji w walce o panowanie nad wyspą. Będziemy też pozyskiwać surowce do craftingu, wytwarzać narzędzia i broń, ścierać się z magicznymi siłami i pradawnymi mieszkańcami wyspy a nawet – budować własne osady i oblegać twierdze wrogich frakcji.

To, co odróżnia New World od innych tytułów MMORPG to zręcznościowy system walki, przywodzący na myśl Dark Souls. Tytuł dostępny jest, przynajmniej na chwilę obecną, jedynie na platformie Steam.

…ale nie było to gładkie cumowanie

Po zapowiedziach i beta testach gry wiele osób oczekiwało na możliwość szybkiego wskoczenia w przygodę na Aeternum. Mimo sceptycznych głosów dotyczących tego tytułu, New World szybko stał się najpopularniejszą produkcją na Steam pod względem liczby graczy jednocześnie. Z tego powodu twórcy zdecydowali się na popularne rozwiązanie w świecie MMORPG – kolejki. Nie skończyło się to dobrze.

Jak donosi społeczność New World, na dołączenie do najpopularniejszych serwerów czeka się naprawdę długo. Rekordowe kolejki mierzy się już nie w setkach, nie tysiącach a dziesiątkach tysięcy sfrustrowanych graczy.

Mimo problemów, Amazon nie popuszcza restrykcji, ponieważ testuje możliwości serwerów. Dopóki gracze nie rozpierzchną się po wirtualnych światach i nie będzie to powodować większych problemów z wydajnością, jesteśmy zmuszeni na czekanie w kolejkach. Gracze mogą też zdecydować się na grę na mniej popularnych serwerach.

Poza długimi kolejkami, premiera New World przebiegła bardzo dobrze. Gracze którym udało się dostać do gry nie zgłaszają większych problemów z wydajnością i płynnością rozgrywki.