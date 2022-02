Zawartość Amazon Prime Gaming na marzec. Konkretne przyłożenie!

Powolnym krokiem nadchodzi marzec, a to oznacza kolejną porcję gier w Amazon Prime Gaming. Jest lepiej niż w poprzednim miesiącu, dlatego rzućmy okiem na przygotowane atrakcje.

Przeżyć Super Bowl jeszcze raz

Jest lepiej, ponieważ do zestawienia powraca Electronic Arts, po dość zaskakującym miesiącu przerwy. Dostaniemy bezpłatnie football, lecz trudno się spodziewać fali ekscytacji, a przynajmniej nie w Europie. Nie FIFA 22, a Madden NFL 22 ląduje w Amazon Prime Gaming, jako danie główne marca. Co jeszcze na Was czeka? Spójrzmy na pełną listę gier:

Madden NFL 22,

Surviving Mars,

Crypto Against All Odds,

lOOk INside,

Pesterquest,

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech,

The Stillness of the Wind.

Oferta Amazon Prime Gaming na marzec 2022 (fot. Amazon)

Wszyscy fani amerykańskiego footballu powinni być zadowoleni. Madden NFL to seria sięgająca jeszcze czasów konsoli SEGA Genesis. Od tamtego momentu, tytuł jest obecny na każdej generacji sprzętu, dostarczając wielu emocji sportowych. Sam zdecydowanie bardziej preferuję z gier sportowych tytuły z logiem FIFA oraz NBA, lecz kto wie – może to jest właśnie okazja by spróbować również amerykańskiego footballu?

Amazon Prime Gaming, czyli więcej za darmo

Opisane wyżej gry będą dostępne od 1 marca. Odebrać je będą mogły wszystkie osoby, które w marcu zakupią bądź pozostawią aktywną subskrypcję Amazon Prime Gaming. To jednak nie wszystko. Gracze wejdą w posiadanie unikatowej zawartości do takich pozycji jak Lost Ark, Red Dead Online czy wreszcie GTA Online.

W temacie wojny abonamentowej, PlayStation Plus wysunęło się jednak na prowadzenie. W marcu pojawią się tam fantastyczne produkcje, podczas gdy Amazon rzuca subskrybentom ochłapy. Jak to mówią, nie można mieć wszystkiego.

Jeżeli tylko znajdzie się wolna chwila, sprawdzę Madden NFL 22. Mój ostatni kontakt z serią był jeszcze na PlayStation 2. Wtedy jednak nie rozumiałem zbytnio zasad, co nie pozwoliło mi się cieszyć z potencjalnie jakościowej rozgrywki. Europejskie kluby uprawiające ten sport można policzyć dosyć szybko, dlatego nie dziwi również brak zainteresowania grą poza Ameryką. Cóż, przynajmniej nie trzeba za to płacić, jeśli subskrybujecie Amazon Prime Gaming.