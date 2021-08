CD Projekt RED zapłaci twórcom modów za pomoc w rozwoju Cyberpunk 2077

Niecodzienne rzeczy dzieją się za kulisami wsparcia dla Cyberpunk 2077. CD Projekt RED docenia działalność swojej społeczności. Polski developer właśnie zatrudnił ekipę odpowiedzialną za najpopularniejsze z narzędzi do modyfikacji gier Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz Cyberpunk 2077.

Przybornik białego wilka

Mowa oczywiście o autorach programu Wolvenkit, czyli zestawu narzędzi do modyfikacji plików obsługiwanych przez REDEngine – autorski silnik przygotowany przez CD Projekt RED. Narzędzie to ma pokazywać jak silnik zapisuje i odczytuje pliki, dzięki czemu autorzy modyfikacji mogą łatwiej zrozumieć jego funkcjonowanie.

Wczoraj na łamach serwisu Discord, autorzy Wolvenkit oświadczyli, że zostali zatrudnieni przez CD Projekt RED. Ekipa będzie pracować nad zapleczem gry oraz jej wsparciem dla autorskich modyfikacji. Być może pozwoli to w przyszłości na pełną integrację najpopularniejszych modów z grą, co wyniosłoby planowane na przyszły rok wydanie next-genowe na całkowicie nowy poziom.

Ogłoszenie o zatrudnieniu twórców Wolvenkit przez autorów Cyberpunk 2077 spotkało się ze sporym zachwytem ich społeczności

Cierpliwość graczy wobec Cyberpunk 2077

Z czystej ciekawości, zajrzałem na oficjalnego subreddita dzieła CD Projekt RED, by sprawdzić co o tym posunięciu sądzą najwięksi fani gry. Nie obyło się oczywiście bez kilku porównań do Bethesdy oraz jej wątpliwym wsparciu dla twórców modów, lecz szczerze mówiąc, spodziewałem się większej wrzawy.

Gracze mają głównie obawy o to, że firma po zatrudnieniu może źle potraktować ekipę odpowiedzialną za Wolvenkit. Pojawia się też jednak sporo nadziei, gdyż to twórcy modów często wiedzą najlepiej jak usprawnić grę, którą znają od podszewki.

Osobiście liczę na to, że ich wkład przełoży się na potężne zmiany w Cyberpunk 2077 na konsole nowej generacji. Bardzo chętnie wrócę do Night City, gdy tylko pozycja doczeka się większych zmian oraz dodatków. Choć CD Projekt RED prężnie pracuje nad nowymi aktualizacjami, trudno odnaleźć w nich nowości, które przyciągnęłyby osoby mające oryginalną przygodę V za sobą.

Opłacenie twórców modów to jednak moim zdaniem bardzo dobry ruch, który z pewnością zaprocentuje dobrze na przyszłość.