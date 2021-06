Nowości w Xbox Game Pass: Backbone, Darkest Dungeon i jeszcze więcej!

Choć sporo graczy z niecierpliwością czeka na połączoną konferencję Microsoftu oraz Bethesdy, to chwilowo musimy zadowolić się nowościami z abonamentu Xbox Game Pass. Nie łamcie się jednak, bo w usłudze debiutują ciekawe produkcje, a ja rzucam okiem na kilka z nich.

Backbone, czyli sprawa inna niż wszystkie

Jeśli ktoś chciałby nakręcić film o detektywie Howardzie Lotorze, to szybko wybiłby sobie ten pomysł z głowy. Jak wielu śledczych pragnie sławy i pieniędzy, tak Howardowi zależy tylko na tym, żeby przetrwać. Od sprawy do sprawy, byle móc zamknąć kolejny miesiąc ze spokojną głową. Ten dosyć pospolity szop trafia jednak na zagadkę, która choć z pozoru wydaje się kolejną prostą sprawą, to w rzeczywistości okazuje się największą aferą, na jaką nigdy nie chciał się natknąć.

Backbone to intrygująca przygodówka detektywistyczna, która zabiera gracza na wycieczkę po pixel-artowym, dystopijnym Vancouver. Przyznam szczerze, po spojrzeniu na opis gry na Steamie, jestem bardzo zaintrygowany. Zwłaszcza że już dawno nie miałem styczności z gatunkiem point 'n' click, więc może to być ciekawy powrót do klasyki w nowoczesnym wydaniu. O tym jednak przekonamy się dopiero 8 czerwca, kiedy gra pojawi się w Xbox Game Pass.

Jak to mówią, pod latarnią najciemniej. W przypadku Backbone – pod kinem (źródło: Steam)

A może to w jaskini jest najciemniej?

Kolejną grą, o jakiej pozwolę sobie tutaj wspomnieć, jest Darkest Dungeon. Mimo że według Xbox Wire gra zadebiutuje w usłudze najpóźniej, bo dopiero 10 czerwca, zdecydowanie jest na co czekać.

Najmroczniejszy Loch miał premierę w 2015 roku, ale nie przeszkadza mu to w byciu jedną z najbardziej uznanych turówek RPG. Ręcznie rysowana oprawa, gotyckie klimaty oraz fenomenalny system udręki sprawia, że Darkest Dungeon potrafi wciągnąć nawet dzisiaj.

Chociaż tytuł nie będzie miał takiego wsparcia dla modów jak wersja na Steam, nietrudno wyobrazić sobie graczy, dla których będzie to pierwszy kontakt z Najmroczniejszym Lochem. A jest w tej grze co robić, bo połączenie 16 klas postaci z elementami rogue-like sprawia, że różnorodność rozgrywki w Darkest Dungeon istnieje i ma się dobrze.

Choć Darkest Dungeon było swego czasu rozdawane w Epic Games Store, spóźnialscy mają kolejną okazję, by zagrać – dzięki Xbox Game Pass

Na koniec tylko dodam, że 3 czerwca w usłudze pojawią się również For Honor oraz The Wild at Heart, które jest już dzisiaj dostępne dla abonentów Xbox Game Pass. A jeżeli nie macie dość darmowych gier, to z pewnością warto zainteresować się także Tell Me Why, dostępnym za friko przez cały czerwiec.