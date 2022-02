Fani gier jRPG będą zachwyceni. Cris Tales za darmo w Epic Games Store

Kolejny tydzień i kolejna gra za darmo. Tym razem do swojej biblioteki w Epic Games Store możecie przypisać niezwykle urokliwą grę jRPG, odznaczającą się ciekawą, bajkową grafiką. Oczywiście, tak jak zawsze, musicie się śpieszyć, bo oferta jest ograniczona czasowo.

Cris Tales w Epic Games Store

Epic Games Store systematycznie poszerza bazę zarejestrowanych na platformie użytkowników (a według ostatnich danych pykło już ponad 500 milionów), oferując im darmowe gry. Poinformowano także, że będzie to robić również w 2022 roku. Po ostatnim łakomym kąsku, czyli Brother’s: A Tale of Two Sons nadszedł czas na coś z zupełnie innej beczki. Tym razem postanowiono bowiem udostępnić grę Cris Tales – niezależną grę indie opartą na schematach znanych z gier jRPG. Możecie ją przypisać do swojego konta w Epic Games Store do 3 marca do godziny 17:00.

Za produkcję gry odpowiada mało znane studio Dreams Uncorporated, które za swój cel obrało sobie stworzenie tytułu, który nawiązywać będzie do klasyków gatunku takich jak chociażby Final Fantasy VI. Cris Tales wydano w 2021 roku na PC oraz konsole Xbox One, PlayStation 4 oraz Switch. Gra jest też dostępna na PS5 i XSX.

Dlaczego warto?

Gatunek jRPG jest dość osobliwy. Odnajdą się tutaj zwłaszcza miłośnicy rozbudowanych rozgrywek, bo Cris Tale jest w swojej kategorii naprawdę niezły. Twórcy postawili tutaj na zróżnicowany świat z możliwością jego eksploracji, walki z przeciwnikami, ciekawe i angażujące mechaniki, a także rozpisali dość wciągającą historię. Całość ubrano w bajkową, urokliwą grafikę.

Fabuła opowiada o dziewczynie Crissbelli, która włada magią czasu. Jej celem staje się powstrzymanie Cesarzowej Czasu, która – jak to zwykle w grach tego typu bywa – ma obsesję na punkcie zła. Zamiast zjeść Snickersa woli wprowadzać tyranię, chłonąć władzę i pozbawiać życia niewinnych ludzi. Nasza bohaterka wyrusza na niebezpieczną wyprawę, aby wraz ze swoimi towarzyszami stawić jej czoła. Co ciekawe, walkę z przeciwnikami oparto na turach, gdzie bawimy się możliwościami Przeszłości, Teraźniejszości oraz Przyszłości.

Warto dodać, że gra nie oferuje polskiej lokalizacji językowej.