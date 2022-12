Klasyczny kluczyk to już przeszłość. BMW Digital Key z wyczekiwaną funkcją

Udostępnianie samochodu rodzinie i znajomym jeszcze nigdy nie było tak proste i wygodne. Cyfrowy kluczyk BMW otrzymał właśnie funkcję, która była wyczekiwana przez wiele osób.

Klasyczny kluczyk staje się zbędny

W nowych modelach BMW możemy już korzystać z cyfrowego kluczyka, który jak najbardziej może zastąpić klasyczny odpowiednik. Co więcej, ma on kilka przewag, które odczujemy szczególnie, gdy z samochodu korzysta kilka osób.

Cyfrowy kluczyk przechowywany jest w pamięci smartfona lub smartwatcha i z jego wykorzystaniem nie tylko otworzymy samochód, ale również uruchomimy silnik. Początkowo konieczne było przykładanie urządzenia do wyznaczonych miejsc w samochodzie, ponieważ rozwiązanie bazowało na NFC. W nowszej wersji mamy również dostęp do technologii UWB, więc korzystanie jest podobne do dobrze już znanego systemu bezkluczykowego.

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Jedną z głównych zalet cyfrowego kluczyka BMW jest możliwość udostępniania go innym osobom. Przykładowo możemy wysłać kluczyk w wiadomości do kogoś z rodziny, co pozwoli tej osobie uruchomić samochód. Wszystko to bez konieczności przekazywania fizycznego kluczyka z ręki do ręki.

Jak najbardziej można stwierdzić, że klasyczny kluczyk staje się zbędny. Oczywiście niemiecki producent nie zamierza z niego rezygnować i to wciąż on jest tym domyślnie stosowanym.

Cyfrowy kluczyk BMW z wyczekiwaną funkcją

Przed chwilą wspomniałem, że wśród plusów cyfrowego kluczyka znajduje się możliwość wygodnego udostępniania. Wypada jednak zaznaczyć, że dotychczas można było to zrobić tylko za pośrednictwem Apple iMessage, co sprawiało, że z rozwiązania mogli korzystać wyłącznie właściciele iPhone’ów.

BMW poinformowało, że dotychczasowe ograniczenie przestaje właśnie obowiązywać. Teraz, aby udostępnić cyfrowy kluczyk, nie musimy mieć konkretnego komunikatora, zatem funkcja jest już dostępna na smartfonach z Androidem.

Cyfrowy kluczyk możemy wysłać SMS-em, e-mailem czy chociażby z wykorzystaniem WhatsAppa albo Facebook Messengera. Ponadto odbiorca nie musi mieć konkretnej aplikacji czy BMW ID, aby dodać kluczyk do swojego cyfrowego portfela. Wystarczy, że kliknie na link, który otrzymał w wiadomości.

Warto jeszcze wspomnieć, że cyfrowy kluczyk BMW można również udostępnić z wykorzystaniem Apple AirDrop lub Android Nearby Share, gdy dwie osoby znajdują się obok siebie. Bawarski producent dodaje, że w niektórych sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa, konieczne będzie wprowadzenie kodu aktywacyjnego w samochodzie.

W celu skorzystania z opisanej nowości trzeba posiadać iPhone’a z iOS 16.1 lub nowszą wersją, a w przypadku smartfonów z Androidem obecnie wspierane są tylko Pixele (6, 6 Pro, 7 i 7 Pro) z Androidem 13 lub nowszym. Wkrótce wsparcie ma pojawić się na wybranych smartfonach Samsunga. Dodatkowo w BMW konieczne jest zainstalowanie aktualizacji oprogramowania – na pokładzie musi się znajdować wersja 22-11 lub nowsza.