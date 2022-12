Nie ma essy. Boomerskie Słowo Roku 2022 to trochę żal.pl

Jakiś czas temu poznaliśmy wyniki plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Teraz zakończyło się internetowe głosowanie na zupełną odwrotność, czyli Boomerskie Słowo Roku 2022. Zastanawiacie się, kto wygrał? Już teraz zdradzę Wam, że nie ma essy.

Jakie słowa przeszły do finałowej rundy?

Plebiscyt na Boomerskie Słowo Roku 2022 trwał od 18 listopada tego roku. Składał się on z kilku etapów, w których łącznie zostało zebranych ponad 100000 głosów. W pierwszym etapie tego konkursu internauci podawali swoje propozycje Boomerskich Słów Roku 2022, dzięki czemu zostało zgromadzonych dokładnie 3280 propozycji różnych słów i zwrotów.

W kolejnym etapie użytkownicy głosowali na najbardziej boomerskie 178 słów, podzielonych na 13 różnych kategorii.

Do trzeciego, finałowego etapu zakwalifikowało się 25 słów:

emotikon: płacząca ze śmiechu buźka,

ale urwał – kiedy ktoś chce powiedzieć, że coś było dobre,

biba – jako określenie imprezy, przyjęcia,

brechtać – jako czasownik oznaczający śmianie się,

cepeen – jako określenie stacji benzynowej,

chłop – jako określenie mężczyzny,

ciacho – jako określenie mężczyzny,

ciul – jako inwektywa, obraźliwe słowo,

gówniarz – jako inwektywa, obraźliwe słowo określające osobę młodszą od mówcy,

guglać, guglować – jako czasownik oznaczający wyszukiwanie czegoś w wyszukiwarce Google,

hajs – jako określenie zamienne dla pieniędzy,

kamerować – jako czasownik oznaczający nagrywanie filmu,

kaszana – w znaczeniu „coś złego”,

klawo – wykorzystywane przy ocenianiu czegoś pozytywnego,

laska – jako określenie oznaczające kobietę/dziewczynę,

pannica – jako określenie oznaczające kobietę/dziewczynę,

pieniążki – jako określenie zamienne dla pieniędzy,

proszę ja ciebie – jako zwrot niemający znaczenia, ale wstawiany do rozmowy,

prywatka – jako określenie imprezy, przyjęcia,

serwus – jako przywitanie,

typ – jako określenie mężczyzny,

ustrojstwo – jako nazwa na każdą lub wiele rzeczy,

w dupach wam się poprzewracało – częsty zwrot używany w odpowiedzi na wymagania osób młodszych,

wihajster – jako nazwa na każdą lub wiele rzeczy,

żal.pl – jako określenie czegoś złego, żenującego.

Boomerskie Słowo Roku 2022 – znamy zwycięzców

Przypomnijmy, że plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 wygrała „essa”, będąca określeniem czegoś łatwego, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wyluzowani. Organizatorzy konkursu na Boomerskie Słowo Roku 2022 wybrali nie jednego, ale dwóch zwycięzców. Wyniki zostały podzielone ze względu na wiek głosujących na dostępne propozycje. W kategorii do lat 21 Boomerskiem Słowem Roku 2022 został „żal.pl”.

źródło: Joemonster

Z kolei po zsumowaniu wszystkich głosów w klasyfikacji generalnej oraz we wszystkich kategoriach powyżej 20. roku życia zwyciężyło słowo, o którym na stronie organizatora plebiscytu czytamy, że to słowo, na którego dźwięk od razu wiemy, że rozmawiamy z kimś z innej epoki, od razu czujemy powiew zeszłego tysiąclecia i mokry plask historii naszych starych o tym „jak to kiedyś było”. To słowo to „cepeen”, czyli dawne określenie stacji benzynowej, wywodzące się z PRL-u.

Używacie na co dzień któregoś ze słów lub zwrotów, które wyszły do finałowej dwudziestki piątki tego plebiscytu?