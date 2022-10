Wieczór aktualizacji Apple – można już pobierać nowe wersje iOS, iPadOS, macOS i watchOS

Pojawiły się nowe wersje systemów operacyjnych Apple. Wprost od giganta z Cupertino można pobierać iOS 16.1., iPadOS 16.1, a także oprogramowanie dla komputerów, zegarków i przystawek TV.

iOS 16.1 oraz iPadOS 16.1 do pobrania

Miłośnicy urządzeń Apple, a także ci, którzy po prostu posiadają jeden ze sprzętów tego producenta, mogą już pobierać nowe wersje systemów operacyjnych. Choć najwięcej zmian przynosiła aktualizacja iPhone’ów do iOS 16, wersja oznaczona jako 16.1 także wnosi kilka przydatnych funkcji, a także rozprawia się z błędami poprzednika. Na przykład Fitness+ może działać bez Apple Watcha, skorzystamy z Live Activities, a oprócz tego łatwiejsze będzie korzystanie ze współdzielonej biblioteki zdjęć w iCloud.

iOS 16 (fot. Apple)

Na iPadOS 16.1 czekali zwłaszcza ci, którym spodobały się obietnice udostępnienia Stage Managera. Możliwości pracy na kilku otwartych oknach oraz łatwe zarządzanie nimi – i to na iPadzie – to swego rodzaju przełom u Apple. Oprócz tego, w ślad z iOS-em, pojawiły się dodatkowe możliwości edycji wiadomości po ich wysłaniu oraz cofanie wysyłania ich (do 2 minut) czy oznaczanie jako nieprzeczytane. Aktualizacja umożliwi też skorzystanie z dodatkowych filtrów skupienia, łatwiejszego przeglądania dokumentów za pomocą aplikacji Pliki, jak i pojawi się współdzielone grupowanie kart w Safari.

Aktualizację do iPadOS 16.1 pobierzemy na iPady 5. generacji, iPady mini 5. generacji, iPady Air 3. generacji oraz nowsze urządzenia, wraz ze wszystkimi wersjami iPadów Pro.

macOS Ventura oraz watchOS 9.1

Nowe wersje systemów mogą też pobierać właściciele komputerów Mac oraz zegarków Apple Watch. W wypadku macOS 13, nowościami będzie Stage Menager, możliwość edycji i anulowania wysyłania wiadomości (jak w iOS), oraz funkcja Continuity Camera, która może zamienić naszego iPhone’a w kamerę internetową. Spora zmiana pojawiła się też w Safari, do którego trafił PassKeys. System macOS Ventura kompatybilny jest z komputerami mac z 2017 roku i nowszymi.

Posiadacze Apple Watchy też mogą się cieszyć, bo na ich zegarki trafi aktualizacja watchOS 9.1. Ma ona wydłużyć czas działania urządzenia na baterii dzięki zmniejszeniu częstotliwości odczytów z sensorów tętna i GPS-u, umożliwić pobieranie muzyki nawet wtedy, gdy czasomierz nie jest podłączony do ładowarki, a także eliminuje dziesiątki pomniejszych błędów. Z update’u skorzystają użytkownicy zegarków Apple Watch Series 4 lub nowszych.