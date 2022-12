Uber w kolejnych polskich miastach. Jak zgarnąć 100 złotych w prezencie?

Uber nie zwalnia tempa i kontynuuje swoją ekspansję na kolejne polskie miasta. Do listy miejscowości, w których można zamówić przejazd Uberem, dołączyły właśnie Elbląg, Kalisz oraz Gorzów Wielkopolski. Platforma oferuje również ciekawą promocję na start. Sprawdź, jak z niej skorzystać.

Na początku był Uber Eats

W Elblągu, Kaliszu i Gorzowie Wielkopolskim od ponad dwóch lat funkcjonuje Uber Eats, czyli platforma dzięki której użytkownicy mogą zamawiać posiłki z dostawą do domu.

W zawiązku ze zbliżającym się końcem roku przyszedł czas na Uber Eats Cravings Report. To przekrój trendów zamówień z dowozem przygotowanym na podstawie danych z platformy Uber Eats w okresie od stycznia do listopada 2022 roku. Czego dowiedzieliśmy się z raportu?

Polacy zamówili łącznie ponad 2,5 mln burgerów, ale najchętniej zamawianą potrawą jest cheeseburger z frytkami,

Liczba zamówionych Pizz wyniosła około miliona,

Miastem z największą liczbą nocnych zamówień od północy do 4 rano jest Trójmiasto,

W Lesznie klienci najchętniej odbierają zamówienia osobiście,

Mieszkańcy Łodzi mogą pochwalić się największym udziałem zamówień z kategorii „zdrowe”,

Najdroższe zamówienie złożone w tym roku kosztowało 2065 złotych.

Co zamawiali w tym roku Polacy? (źródło: Uber Eats)

Przejazd zamówisz w trzech nowych miastach

Elbląg, Kalisz oraz Gorzów Wielkopolski dołączyły do listy miast, w których możliwe jest zamówienie przejazdu za pomocą platformy Uber. Tak jak już wspomniałem, wcześniej w każdym z miast funkcjonowała platforma tej samej firmy służąca do zamawiania jedzenia, więc wprowadzenie nowego rozwiązania było tylko kwestią czasu.

Przy okazji wprowadzenia swoich usług do nowego miasta, firma Uber zwykle przygotowuje dla użytkowników specjalne promocje. Tak jest również w tym przypadku. Żeby zachęcić mieszkańców do skorzystania ze swojej usługi, firma przygotowała specjalne kody rabatowe do wykorzystania w aplikacji.

Wpisując kod WITAJELBLAG, WITAJKALISZ, lub WITAJGORZOW nowi użytkownicy mogą zaoszczędzić aż 100 złotych podczas 5 pierwszych przejazdów. Z kolei wpisując kod KOCHAMELBLAG3X50, KOCHAMKALISZ3X50, lub KOCHAMGORZOW3X50 mieszkańcy mogą skorzystać z 50 % promocji na trzy przejazdy.

Jak aktywować rabat?

Aby skorzystać z wymienionych wyżej kodów rabatowych, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

Pobrać aplikację z AppStore lub Google Play, Uruchomić aplikację i otworzyć zakładkę Portfel, następnie na samym dole po kliknięciu “Dodaj kod promocyjny” wpisać jeden z powyższych kodów, Ustawić miejsce docelowe, Ustawić miejsce odbioru, Zamówić przejazd.

To w zasadzie wszystko. Po wykonaniu tych kroków użytkownik otrzyma informacje o kierowcy, a także o samochodzie, którym będzie się poruszać. Klient może również na bieżąco sprawdzać lokalizacje samochodu na mapie.

Uber przypomina, że przed wejściem do pojazdu, należy upewnić się, że marka oraz numer rejestracyjny samochodu są takie same, jak te wyświetlane w aplikacji.